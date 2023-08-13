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尋獲失智老人一天兩起 南警查出身分助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

天氣炎熱氣溫飆升，南警二分局巡邏員警昨天連續尋獲2名迷失老人，凌晨3點多80歳龔姓老翁出門後迷途，員警循線找到他；接著晚上8點多接獲報案街口有迷途老婦人，員警拼湊問出姓名，查出是82歲的胡姓婦人，聯繫她家屬確認身分，通知帶回。

台南市警二分局中正派出所警員陳建印、梁嘉宏凌晨3點多執行巡邏勤務時，接獲龔姓女子來電報案，稱她80歲龔姓父親有輕微失智症，獨居在台南，自晚上出門後遲遲未歸。

警員查看龔老先生手機定位，位置在中西區府前路附近，請求巡邏員警協助找尋，最後在府前二街找到龔老先生，經帶返所讓其與報案人聯絡報平安後，警方以巡邏車護送其返回安平區住處休息。

接著晚上8點多，南門派出所警員李英誌、欒復琦巡邏時，民眾報案稱南門路與樹林街口有老婦人無助地獨自站在路口，警員到場上前關心詢問，因老婦人僅記得其名字，表達能力退化，顯有失智傾向，先行帶回派出所照護。

經細心查證並核對身分後，發現是住在中西區82歲的胡姓婦人，聯繫家屬後得知，老婦人下午趁家人不注意時外出走失，因氣溫炎熱，家屬非常擔心老婦人身體狀況，對南門所積極尋人作為助迷途家人返家團圓，再三表達萬分感謝之意。

市警二分局表示，家中如有年長者建議申請「愛心手鍊」，可向警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，若不慎走失，尋獲時可即時聯繫到家屬。

台南市警二分局警員，尋獲走失的80歲龔姓老翁。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員，尋獲走失的80歲龔姓老翁。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員，尋獲有走失82歲的胡姓婦人（右1)。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局南門派出所警員，尋獲有走失82歲的胡姓婦人（右1)。記者黃宣翰／翻攝

失智症 家人 台南

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