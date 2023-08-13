快訊

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

假日縱情晚睡晚起？ 科學家：小心你正在謀害腸道菌叢

需要存多少錢才能退休時財富自由？名醫曝最容易被漏算的花費

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／機車騎錯車道途中想改方向 汽機車驚險擦撞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市后里區甲后路昨天下午發生驚險車禍，轎車和機車碰撞騎士受傷，騎士說他騎錯車道，想騎到機車待轉區，二車碰撞過程被後方車輛行車記錄器拍下，警方將調查肇事原因。

台中市大甲警分局今天說明，昨天下午4點30分在中市后里區甲后二段與后神路口發生車禍，31歲黃姓男子騎機車，沿后神路南往北行駛，60歲周姓子開轎車沿甲后路二段西往東內車道直行行駛，二車在路口碰撞。

員警到場處理車禍，雙方駕駛人酒測值均為0 .00MG/L，騎士腳部擦挫傷，機車車體左側車身擦痕，轎車駕駛無受傷，轎車車體右前車身擦損。

據了解，初步硏判為機車騎士闖紅燈，轎車違反其他標誌（線）禁制，因為當時轎車行駛左轉專用道直行也有違規，肇事原因仍由警方調查中。

台中市后里區甲后路昨天發生車禍，轎車和機車擦撞。圖／取自網路「地圖型行車影像分享平台」。
台中市后里區甲后路昨天發生車禍，轎車和機車擦撞。圖／取自網路「地圖型行車影像分享平台」。

車禍 台中市 車道

延伸閱讀

騎士轉彎恍神 一頭撞進轎車擋風玻璃全碎

嘉義市深夜傳巨響 轎車側翻分隔島駕駛受困

國1高科段內車道「6車連環撞」 後方車流回堵5公里

轎車爆胎釀大塞車 永康警化身「黑手」10分鐘快速換胎

相關新聞

國內首例台鐵列車塗鴉！ 新自強號慘被噴漆 台鐵：已報案將求償

台鐵一列新自強號EMU3000遭噴漆塗鴉，這也是國內火車遭塗鴉首例。台鐵指出，台北樹林機務段遭人闖入，今天清晨4時發現遭...

台鐵新自強號遭惡意噴漆 嫌刑責曝光：最高7年徒刑

台鐵新自強號EMU3000遭人噴漆塗鴉，是國內台鐵列車遭塗鴉首例。台鐵局指出，今天清晨4點多，發現停放於樹林調車場EMU...

兩個月奪3命！ 警下崗13分鐘 男自撞彰化139縣道路樹亡

26歲林姓男子昨晚騎機車行經彰化縣道139線「死亡彎道」時，疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，送往彰化基督教...

萬丹公所主任上班外出卻失聯2天 今早陳屍高屏溪草叢

51歲陳姓男子家住屏東縣萬丹鄉，任職於萬丹鄉公所行政室主任，他在上周五早上7點左右向妻子王姓女子稱上班出門，卻反常未在中...

高雄男酒測過關放聲驚呼 員警說出4個字讓他立即變臉

高雄36歲蔡姓男子沒扣安全帽帶被警方攔查，警方發現他有酒氣，對蔡男實施酒測，一吹呼氣酒測值每公升僅0.14毫克，未達公共...

影／機車騎錯車道途中想改方向 汽機車驚險擦撞

台中市后里區甲后路昨天下午發生驚險車禍，轎車和機車碰撞騎士受傷，騎士說他騎錯車道，想騎到機車待轉區，二車碰撞過程被後方車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦