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影／機車騎錯車道途中想改方向 汽機車驚險擦撞
台中市后里區甲后路昨天下午發生驚險車禍，轎車和機車碰撞騎士受傷，騎士說他騎錯車道，想騎到機車待轉區，二車碰撞過程被後方車輛行車記錄器拍下，警方將調查肇事原因。
台中市大甲警分局今天說明，昨天下午4點30分在中市后里區甲后二段與后神路口發生車禍，31歲黃姓男子騎機車，沿后神路南往北行駛，60歲周姓子開轎車沿甲后路二段西往東內車道直行行駛，二車在路口碰撞。
員警到場處理車禍，雙方駕駛人酒測值均為0 .00MG/L，騎士腳部擦挫傷，機車車體左側車身擦痕，轎車駕駛無受傷，轎車車體右前車身擦損。
據了解，初步硏判為機車騎士闖紅燈，轎車違反其他標誌（線）禁制，因為當時轎車行駛左轉專用道直行也有違規，肇事原因仍由警方調查中。
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