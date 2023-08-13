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高雄男酒測過關放聲驚呼 員警說出4個字讓他立即變臉

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄36歲蔡姓男子沒扣安全帽帶被警方攔查，警方發現他有酒氣，對蔡男實施酒測，一吹呼氣酒測值每公升僅0.14毫克，未達公共危險標準，低空飛過讓蔡男得意驚呼，但高興不到1分鐘，警方查出他身背2條通緝，蔡男聽到警方脫口「你通緝耶」，馬上變臉，只能乖乖就逮。

警方表示，仁武分局九曲派出所長蘇亦齋、警員陳一誠日前巡邏時，在大樹區復興街口看到等紅燈的蔡男沒扣安全帽帶，上前指示蔡男帶好後並要求他靠邊停靠。

員警盤查蔡男身分時，嗅到陣陣酒氣，懷疑蔡男酒後騎車，準備對他實施酒測，蔡男還得意稱「我對酒測很熟悉，自己一定會過關。」

經員警對蔡男施測後，呼氣酒測值為每公升0.14毫克，未達0.25的標準，蔡男見酒測值未超標，興奮地向員警道別，不料警方查證身分發現蔡男竟是通緝身分，馬上跟蔡男說「你通緝耶」。

眼見通緝案底被曝光，蔡男臉色從興奮變成緊張，最後只能坦承自己揹負傷害和毀損通緝，因為沒收到信才沒去報到。雖然酒測沒過關，但因為通緝身分被警方查出，蔡高興不到1分鐘，就被警方逮捕，全案警詢後，今依規定解送歸案。

蔡姓男子酒測過關放聲驚呼，結果因為通緝身分反而仍要乖乖被逮。記者張議晨／翻攝
蔡姓男子酒測過關放聲驚呼，結果因為通緝身分反而仍要乖乖被逮。記者張議晨／翻攝

通緝 酒測

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