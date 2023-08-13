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影／車拋錨台中工業區 巡邏警是肌肉男一力推走2.8噸

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一輛廂型車在10日時拋錨在台中工業區一帶，當時巡邏的警員楊舜閔發現後，請賴姓駕駛鬆開手煞車，協助使用方向盤導引方向，楊因平時有在健身，也時常參加健美比賽，順利將2.8噸重的廂車，推移到路旁，以免引發交通堵塞，順利解決拋錨窘境。

經查，57歲賴姓男子在10日駕駛廂型車，行經西屯灣大道、工業區一路口時，廂型車不明原因拋錨開到半路拋錨，當時第六警分局協和所警員楊舜閔巡經該處，擔心車輛阻塞交通，因此在現場交管，請賴男聯絡拖吊車。

楊考量到時為交通繁忙時刻，為免造成後續事故及交通壅塞，遂向駕駛提議由警方協助推車至安全處等待。

因楊在警專時就已持續鍛鍊身材，2018年畢業分發後，也沒有間斷，時常參加肌肉選美賽事，重達2噸多的廂型車，楊全程僅憑以一己之力，就順利將車輛從車水馬龍的台灣大道，推至路旁等待拖吊，賴此時才鬆了口氣，感謝警方的協助。

第六警分局表示，民眾出遊若發生車輛故障，應在後方適當距離放置警示牌，人員退至安全處所後再聯繫道路救援，出門前應先行檢查車輛五油三水，才能快樂出門，平安返家。

台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供
台中市第六警分局警員楊舜閔練得好身材，10日巡經台中工業區時，協助將拋錨廂型車移置路旁，避免塞車。圖／第六警分局提供

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