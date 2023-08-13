屏東漁民凌晨沿岸捕鰻苗遭浪捲走 海空同步搜救中

屏東縣枋山鄉枋山溪出水口附近今凌晨傳人遭浪捲入失蹤，疑似有漁民為了捕鰻苗，不慎遭海浪捲入海中，消防局今清晨4點左右獲報出動7名消防員、4輛各式搶救車輛、1艇協助救援，另海巡隊也出動人力協尋，並申請直升機查找，截至今早上9點半仍在搜尋當中，意外原因和失蹤者身份有待警方調查釐清。

消防局指出，有漁民今凌晨到屏東縣枋山鄉枋山溪，北岸出水口附近，疑似為捕撈鰻魚苗，不慎遭海流捲入失蹤，附近民眾見狀趕緊報警求助，消防隊出動恆春、枋山分隊、第四大隊等，派7名消防員、4輛各式搶救車輛、1艇協助救援，截至今早上9點半，消防、海巡船艇仍在附近海面搜尋，直升機也出動幫忙，海、空同步進行搜救當中。 屏東縣枋山鄉枋山溪出水口附近今凌晨傳人遭浪捲入失蹤，疑似有漁民為了捕鰻苗，不慎遭海浪捲入海中失蹤，目前仍在搜救當中。圖為捕鰻苗示意圖。圖／聯合報系資料照片