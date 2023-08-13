屏東漁民凌晨沿岸捕鰻苗遭浪捲走 海空同步搜救中
屏東縣枋山鄉枋山溪出水口附近今凌晨傳人遭浪捲入失蹤，疑似有漁民為了捕鰻苗，不慎遭海浪捲入海中，消防局今清晨4點左右獲報出動7名消防員、4輛各式搶救車輛、1艇協助救援，另海巡隊也出動人力協尋，並申請直升機查找，截至今早上9點半仍在搜尋當中，意外原因和失蹤者身份有待警方調查釐清。
消防局指出，有漁民今凌晨到屏東縣枋山鄉枋山溪，北岸出水口附近，疑似為捕撈鰻魚苗，不慎遭海流捲入失蹤，附近民眾見狀趕緊報警求助，消防隊出動恆春、枋山分隊、第四大隊等，派7名消防員、4輛各式搶救車輛、1艇協助救援，截至今早上9點半，消防、海巡船艇仍在附近海面搜尋，直升機也出動幫忙，海、空同步進行搜救當中。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言