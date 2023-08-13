3女三義回桃園卻導航進深山竹林 苗警民及時救援脫困
3名女子前晚在苗栗縣三義鄉龍騰斷橋，開車要回桃園市，循著導航卻進入荒廢農路，受困深山竹林，苗栗警民合作，半個小時找到人車協助脫困，結束一場驚魂記。
苗栗警察分局龍騰派出所8月11日晚上7點時25分，接獲徐姓女子（24歲）報案，開車受困在三義鄉龍騰斷橋附近竹林內農路，車輛無法迴轉，龍騰派出所副所長陳彥勝、警員黃俊雲請徐女以LINE發送定位，確認受困位置在荒廢新農農路。
警方商請當地楊姓居民騎機車引路，以步行方式搜尋，經過近30分鐘終於在竹林深處找到人車協助脫困，徐女說，她與2名女性友人從桃園市開車到龍騰斷橋遊玩，返程離開時，根據導航指引，未料，車子越開越偏遠，且路面溼滑，竹子傾斜，人車不敢再前進，只好向警方求援。
苗栗警分局呼籲民眾，外出旅遊可事前查詢相關路況、行進路線，地圖導航在一般平面道路或許管用，但若前往山區，最好還是悉心詢問當地民眾，切勿完全聽信導航系統，避免「誤入歧途」。
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