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高雄2歲女童半夜嘔吐抽搐 父抱她急攔警車求救
高雄2歲陳姓女童半夜在家發生嘔吐、抽搐癱軟狀況，嚇壞父親陳男，陳的弟弟騎機車載送哥哥及姪女就醫，半途遇到警車，狂按喇叭求救，警方獲悉直接請陳男抱女兒坐上警車，3公里路程花3分鐘火速抵達，幸女童治療後無大礙。
鳳山警分局新甲派出所警員鄭力仁、蔡旭勛，前天凌晨0時許巡邏經過國富路，突然一輛機車對警車猛按喇叭，機車後方的陳姓男子神色焦急地抱著身體癱軟的2歲女童向警方求助：「我不知道發生什麼事，她睡到一半突然變這樣了」。
警方見情況危急，讓陳男抱著女兒直接坐上警車，陳男的弟弟則騎機車從後方跟著警車，警方沿途鳴警笛載送陳男父女前往國軍高雄總醫院，在警方護送下，3公里的路程3分鐘內火速抵達。
陳男抱著女兒衝進醫院急診室，所幸女童經醫師診治後症狀獲得和緩，已無大礙，但仍須住院觀察，陳男對於警方及時伸援手救助深感謝意。
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