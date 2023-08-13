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騎士轉彎恍神 一頭撞進轎車擋風玻璃全碎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣有名男子騎機車行經嘉義市世賢路時，轉彎時恍神撞上路邊停放的汽車，一頭撞進後擋風玻璃全碎且撞破一個大洞，嘉義市消防局據報趕到現場，男子生命徵象正常，只是臉部有多處撕裂傷、腹部疼痛，仔細觀察騎士，將汽車玻璃撞破一個大窟窿，只有臉部擦挫傷。協助送醫。

嘉義市消防局德安分隊本月10日深夜11 點多接報案，市區世賢路二段西向東機車道發生車禍意外，救護員到場發現停在路旁的汽車後擋風玻璃碎裂破了一個大窟窿，後方1部機車頭毀損嚴重。年約33歲男騎士有些尷尬表示，從嘉義縣新港鄉騎車要到嘉義市找朋友，騎到嘉義榮民醫院前轉彎時突然恍神撞上路邊停放的汽車，一頭撞進後擋風玻璃，造成機車車頭嚴重毀損，汽車後擋風玻璃全碎且撞破一個大洞。

救護員評估騎士生命徵象正常，一頭撞破車窗玻璃，他只有臉部有多處撕裂傷、腹部疼痛，令人感到有些意外，慶幸沒有更大傷害，將傷者就近送往台中榮民總醫院嘉義分院治療，相關肇事原因由警方調查處理中。

市消防局提醒民眾，行車應減速慢行，提高警覺，遵守交通規則，注意車前狀況，以及時反應，切莫因一時輕忽而造成受傷，平安順利返家。

停在路旁汽車後擋風玻璃破一個大洞。記者李宗祐／翻攝
停在路旁汽車後擋風玻璃破一個大洞。記者李宗祐／翻攝
救護人員仔細觀察騎士，將汽車玻璃撞破一個大窟窿，只有臉部擦挫傷。記者李宗祐／翻攝
救護人員仔細觀察騎士，將汽車玻璃撞破一個大窟窿，只有臉部擦挫傷。記者李宗祐／翻攝
停在路旁汽車遭殃後擋風玻璃破一個大洞，後方機車車頭毀損。記者李宗祐／翻攝
停在路旁汽車遭殃後擋風玻璃破一個大洞，後方機車車頭毀損。記者李宗祐／翻攝

嘉義 擋風玻璃

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