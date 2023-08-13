大雅廟會在路中放鞭炮煙火 警方將追查罰1200到2400

台中市大雅區中清路日前有廟會活動，一名工作人員在路中放鞭炮煙火，交通短暫受阻，警方今天表示，此舉已觸法，可罰1200元到2400元罰鍰，將追查放鞭炮男子身分。

台中市大雅警分局大雅派出所長賴克温表示，在道路燃放鞭炮行為，違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款：在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，處1200元以上2400元以下罰鍰。

他說從影片中畫面，本月10日這次廟會遶境活動未申請許可，依違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款：未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，也可處1200元以上2400元以下罰鍰。