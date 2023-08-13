大雅廟會在路中放鞭炮煙火 警方將追查罰1200到2400
台中市大雅區中清路日前有廟會活動，一名工作人員在路中放鞭炮煙火，交通短暫受阻，警方今天表示，此舉已觸法，可罰1200元到2400元罰鍰，將追查放鞭炮男子身分。
台中市大雅警分局大雅派出所長賴克温表示，在道路燃放鞭炮行為，違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款：在道路堆積、置放、設置或拋擲足以妨礙交通之物，處1200元以上2400元以下罰鍰。
他說從影片中畫面，本月10日這次廟會遶境活動未申請許可，依違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款：未經許可在道路舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為，也可處1200元以上2400元以下罰鍰。
警方表示，影片中放鞭炮男子符合道交82條1項第1款行為，大雅所目前未接到報案和檢舉，將主動追查製單告發，另如有遶境未申請部分，由大雅所調查屬實後再製單。
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