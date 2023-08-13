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嘉義市深夜傳巨響 轎車側翻分隔島駕駛受困

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天清晨有輛自小客車行經嘉義市興達路、四維路口時突然失控側翻至分隔島，因深夜巨響驚醒讓許多熟睡民眾出外關心察看，發現駕駛還受困車內，協助報案，嘉義市消防局派人、車協助救援脫困，將駕駛送醫。肇事原因由警方調查中。

今天清晨2點47分，嘉義市消防局接獲報案，在四維路和興達路的交叉路口發生交通事故，立即派遣德安分隊救護車及器材車出勤前往救護。

現場為一輛自小客車左翻至分隔島上，因發出巨響已有附近熱心民眾在場關心，副駕駛座人員已自行脫困，但年約43歲男駕駛受困駕駛座，意識清楚，駕駛表示，頸部及頭部疼痛，由器材車人員頂舉車體穩固後，順利從車頂天窗將駕駛脫困，以頸圈及長背板固定，傷者生命徵象穩定，送往醫院治療，後續交由警察及相關單位處理。

市府消防局提醒民眾，暗夜外出時應提高警覺，行經路口應減速慢行，以備及時反應，切莫因一時輕忽而造成受傷，平安順利返家。

消防救護人員協助受困側翻分隔島車體內的傷者脫困。記者李宗祐／翻攝
消防救護人員協助受困側翻分隔島車體內的傷者脫困。記者李宗祐／翻攝
深夜發出巨響警醒熟睡民眾出外關切，消防人員據報協助駕駛脫困。記者李宗祐／翻攝
深夜發出巨響警醒熟睡民眾出外關切，消防人員據報協助駕駛脫困。記者李宗祐／翻攝
消防救護員順利協助脫困。記者李宗祐／翻攝
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嘉義 警察

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