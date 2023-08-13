兩個月奪3命！ 警下崗13分鐘 男自撞彰化139縣道路樹亡

26歲林姓男子昨晚騎機車行經彰化縣道139線「死亡彎道」時，疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，送往彰化基督教醫院急救，今天凌晨不治，警方指出，昨天139線共發生4件自撞案件。這也是近兩個月來，139線「死亡彎道」過彎撞擊路樹的第3個死亡案件，

警方調查，林姓男子昨晚7時13分許，騎普通重型機車沿彰化縣芬園鄉大彰路（縣道139線）往彰化台74甲方向行駛，抵在大彰路5段李舍咖啡附近時，疑因過彎超速失控撞擊路樹，當場昏迷不省人事，被救護車送往彰化基督教醫院急救，由於撞擊力強，造成頭顱破裂、顱內出血、胸腔出血、骨盆破損，經插管依然不治。

警方調查，林姓男子經抽血檢測酒測值0，依行車記錄器顯示的車速是84公里，而此一路段限速40公里，疑因過彎超速失控，機車前車頭、車身嚴重毀損。

肇事地點是在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」。先是5月16日晚間，共乘機車的兩少年，疑因過彎操作不當自撞路樹，駕車的陳姓少年送醫不治，曾姓少年受輕傷；本月6日下午，陳姓機車騎士因過彎不慎，衝撞對向車道機車，造成3人受傷。

本月15日傍晚，20歲女子騎重機車沿139線彰化往芬園方向行駛，行經死亡彎道時，也疑過彎不慎自摔後，人遭甩飛，撞擊路旁路樹及護欄送醫不治。

為有效遏止139線接連的傷亡車禍，彰化警分局除派員到肇事路段宣導外，並加強攔檢取締，更派出便衣刑警扮演「追焦手」蒐證。警方指出，昨天在假日期間都安排攔查警力防制競飆等危險駕駛行為，沒想到在下午3點到晚間7點勤務結束，林姓男子卻在7時13日發生自撞路樹死亡車禍，令人十分無奈。

彰化警分局原建議彰化縣政府工務處在縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」，設置防撞桶，緩衝撞擊力，但工務處認為，自撞車禍發生仍是駕駛人自身未依規定安全駕駛，設置防撞桶作用不大，因此沒有接受。

彰化縣道139線位在八卦山稜線，風景優美，是知名的自行車遊憩路線，也吸引重機族及超跑族前來競飆，常發生自撞或衝到對向車禍，雖然在主要肇事路段限速降到40公里，並設有兩支測速桿，警方在假日更密集安排攔檢勤務，但仍無法遏止，今天入夏以來更奪走3條人命，地方人士要求縣府及警方拿出有效辦法遏止不斷的傷亡車禍。