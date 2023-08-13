【即時短評】救生員沙灘1日3死 放任頻越生死線應開罰

基隆市外木山大武崙沙灘一天之內，連續發生3起溺水意外造成3人死亡，已緊急封閉，但令人不解的是，白天有救生員駐地警戒，就在其眼皮底下發生，除暗流、長浪潛藏環境危機外，遊客沒警覺性頻越警戒線，卻無人管，市府應研擬開罰機制，亡羊補牢。

夏季是戲水旺季，沙灘戲水、海域游泳、浮潛人擠人，但基隆大武崙沙灘上月就連續2天發生溺水事件，潮境公園浮潛民眾也出意外。市長謝國樑上月因此宣示，提高民眾水域安全觀念及防溺警覺，降低水域發生意外。

時隔近月，昨天就傳出不幸悲劇，昨晚溺水的父女檔，父死女獨活，在醫院哀慟逾恆，傷心的不是只有這位6歲女童，白天2位溺水亡的男子也同樣送到基隆長庚醫院，家屬都難以接受。

市府1個月來宣導及作為力道要再提升，究其原因，很多泳客是外地客，沙灘自由進出沒有收門票，救生員也僅是義務或暑期委託，並非常設或專責，告示牌雖提醒遊客不要超過警戒線，避免發生危險，但記者日前直擊，泳客、浮潛、立槳等頻越界，救生員也沒有廣播阻止，來去自如。

颱風遠離，但海邊仍有長浪威脅，因大武崙沙灘是一個凹字型的人工沙灘，長浪襲至會有拉人出去的海流力量，防波堤附近也有離岸流，沙灘底部與外海交界處有類似駁坎高低落差地形，有暗流威脅。

常有外地遊客不熟海域環境，忽略安全警訊，游出警戒線，游到累了，可能踢力不足或體力不夠就容易被浪捲走或溺水。

沙灘人潮多卻沒有人管控，救生員沒有專責，管理機制欠缺，長年以來就是放任。但海域不像泳池，即使發現異狀下海搶救，因距離長，即使第一時間也難回天。這條浮球的警戒線，因此被叫做「生死線」。