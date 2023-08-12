彰化139線又出事 男子騎車疑過彎超速撞路樹插管搶救

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化縣道139線「死亡彎道」今晚又出事了，26歲林姓男子疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昏迷指數3，仍在彰化基督教醫院加護病房搶救中。

警方調查，林姓男子今晚7時13分許，騎普通重型機車沿彰化縣芬園鄉大彰路往彰化台74甲方向行駛，在大彰路5段李舍咖啡附近時，疑過彎超速失控撞擊路樹，當場昏迷不省人事。

彰化縣消防局接獲報案，將他送往彰化基督教醫院急救，由於撞擊力強，造成頭顱破裂、顱內出血、胸腔出血、骨盆破損，昏迷指數3，目前轉加護病房插管救治。

林姓男子經抽血檢測酒測值0，依行車記錄器顯示的車速是84公里，此一路段限速40公里，疑因過彎超速失控，機車車頭、車身嚴重毀損。

肇事地點是在彰化縣道139線芬園鄉大彰路5段9.1公里處「死亡彎道」，兩個月來，先後發生3件機車自撞車禍，造成2死5傷悲劇，彰化警分局除派員到肇事路段宣導外，並加強攔檢取締，更派出便衣刑警扮演「追焦手」蒐證，但白天防制，沒想到今晚再度出事。

26歲林姓男子今晚騎車行經彰化縣139線時， 疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昏迷指數3，仍在彰化基督教醫院加護病房搶救中。圖／翻攝自彰化人大小事
26歲林姓男子今晚騎車行經彰化縣139線時， 疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昏迷指數3，仍在彰化基督教醫院加護病房搶救中。圖／翻攝自彰化人大小事
26歲林姓男子今晚騎車行經彰化縣139線時， 疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昏迷指數3，仍在彰化基督教醫院加護病房搶救中。圖／翻攝自彰化人大小事
26歲林姓男子今晚騎車行經彰化縣139線時， 疑因過彎超速失控撞擊路樹，頭顱破裂、顱內出血，昏迷指數3，仍在彰化基督教醫院加護病房搶救中。圖／翻攝自彰化人大小事

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