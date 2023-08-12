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大武崙沙灘1日3人溺死 謝國樑宣布關閉1周研擬管制辦法

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市外木山大武崙沙灘今天連續發生3起溺水意外事故，釀成3人死亡的悲劇。市長謝國樑今晚宣布，大武崙沙灘周邊水域即日起暫停開放1周，將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規畫後再行開放。

基隆市大武崙沙灘今天傳出3起溺水事件，3名男子經搶救送醫都不治，下午有2件，晚間再發生1件，警方已報請檢方相驗。泳客指出，海域下方有暗流，颱風過後又有長浪，潛藏危機，又常有人游出警戒線，危機四伏。

謝國樑今晚表示，市府團隊思考再三，認為大武崙沙灘周邊水域安全與救援規畫，應當進行調整，避免事故的發生。

基隆市政府今晚宣布，大武崙沙灘周邊水域自即日起暫停開放一周，同時市府將重新研擬相關水域管理辦法，提高民眾安全層級，待充分規畫後再行開放。明天市長也將前往現場視察。

議員張顥瀚說，上個月，大武崙沙灘曾連續2天發生兩起溺水意外，當時市府才宣示要責成相關單位針對戲水地點加強巡查頻率，並大力宣導。然而不到1個月的時間，在1天內就發生3起不幸的死亡意外

張顥瀚表示，不管是基隆市或其他單位所轄的水域，都應該要落實更嚴謹且實質的管理機制，希望市長應重視水域活動的安全，說明該如何避免憾事再度發生。

大武崙沙灘1日3人溺死，謝國樑宣布關閉1周研擬管制辦法。記者游明煌／攝影
大武崙沙灘1日3人溺死，謝國樑宣布關閉1周研擬管制辦法。記者游明煌／攝影

沙灘 基隆 溺水

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