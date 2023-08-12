泳客頻越警戒線、長浪加暗流危機 大武崙1日3人溺水亡
基隆市大武崙沙灘今天傳出三起溺水事件，3名男子經搶救送醫都不治，警方已報請檢方相驗。據資深泳客表示，海域下方有暗流，及颱風過後仍有長浪都會捲人，還有很多民眾沒有警覺心常游出警戒線，導致意外頻傳。
基隆市長謝國樑今晚透過發言人余治明表示，發生重大事故感到非常的難過，要再度提醒大家，下水一定要提高警覺，小心自身的安全。
消防局表示，颱風雖然已遠離，但海邊仍有長浪，因大武崙沙灘是一個凹型的人工海灘，長浪襲至會有足以拉人出去的海流力量，踢力不足或體力不夠時容易被捲走，常有外地遊客不熟海域環境，忽略安全警訊。
資深泳客說，海域有圍起一條警戒線，但常看到民眾游出線外，現場白天雖有救生員仍沒有用，泳客沒有警覺心，溺水意外頻傳。另外，海域下方也有暗流，潛藏危機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言