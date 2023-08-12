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泳客頻越警戒線、長浪加暗流危機 大武崙1日3人溺水亡

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市大武崙沙灘今天傳出三起溺水事件，3名男子經搶救送醫都不治，警方已報請檢方相驗。據資深泳客表示，海域下方有暗流，及颱風過後仍有長浪都會捲人，還有很多民眾沒有警覺心常游出警戒線，導致意外頻傳。

基隆市長謝國樑今晚透過發言人余治明表示，發生重大事故感到非常的難過，要再度提醒大家，下水一定要提高警覺，小心自身的安全。

消防局表示，颱風雖然已遠離，但海邊仍有長浪，因大武崙沙灘是一個凹型的人工海灘，長浪襲至會有足以拉人出去的海流力量，踢力不足或體力不夠時容易被捲走，常有外地遊客不熟海域環境，忽略安全警訊。

資深泳客說，海域有圍起一條警戒線，但常看到民眾游出線外，現場白天雖有救生員仍沒有用，泳客沒有警覺心，溺水意外頻傳。另外，海域下方也有暗流，潛藏危機。

泳客頻越警戒線長浪加暗流危機，釀大武崙1日3件溺水亡。記者游明煌／攝影
泳客頻越警戒線長浪加暗流危機，釀大武崙1日3件溺水亡。記者游明煌／攝影

沙灘 溺水 基隆

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