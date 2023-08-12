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酒駕撞傷福隆海邊戲水男童 母怒告男子殺人未遂

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

夏日炎炎不少民眾到海邊戲水，今天一家三口帶著約10歲男童到福隆海濱公園沙灘戲水，男童正玩著充氣遊具時，竟遭動力橡皮艇衝撞受傷，男童平安上岸，但表示胃部遭衝撞疼痛，其船駕駛酒測值0.06，母親氣炸怒告男子殺人未遂、毀損及傷害，瑞芳警分局則表示後續將依法移送偵辦。

北海岸福隆海濱公園為許多民眾夏日親海場域，今傍晚6時一家三口正開心在海邊度假，約10歲男童則在充氣遊具上戲水，但突然一艘動力橡皮艇駛來撞傷男童、充氣遊具也因此破裂。

其父母在旁見狀趕緊上前營救並向警方報案，動力橡皮艇男駕駛酒測值達0.06，男童則表示身體遭橡皮艇衝撞胃部疼痛送醫驗傷。

母親氣炸表示在海邊玩水竟然還會被船撞，當時離岸僅約20公尺，船駕駛還辯稱是行駛在航道上，不滿在海邊戲水也會發生如此情事，直呼太誇張！怒向船駕駛控告蓄意殺人、毀損及傷害罪。

瑞芳警分局表示，目前筆錄已製作完畢，後續將依法移送偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今傍晚6時一家三口正開心在海邊度假，約10歲男童則在充氣遊具上戲水，但突然一艘動力橡皮艇駛來撞傷男童、充氣遊具也因此破裂。圖／民眾提供
今傍晚6時一家三口正開心在海邊度假，約10歲男童則在充氣遊具上戲水，但突然一艘動力橡皮艇駛來撞傷男童、充氣遊具也因此破裂。圖／民眾提供
今天一家三口帶著約10歲男童到福隆海濱公園沙灘戲水，男童正玩著充氣遊具時，竟遭圖中充氣動力艇衝撞受傷。圖／民眾提供
今天一家三口帶著約10歲男童到福隆海濱公園沙灘戲水，男童正玩著充氣遊具時，竟遭圖中充氣動力艇衝撞受傷。圖／民眾提供

酒測 瑞芳 福隆 沙灘

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