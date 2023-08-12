國1高科段內車道「6車連環撞」 後方車流回堵5公里
國道1號南向342.4公里處，今天下午接近3時許發生6輛轎車連環追撞意外，該路段為高科交流道段，因事故車占用內側車道，造成後方車流回堵一度長達5公里，高公局在40分鐘後拖吊移除事故車輛，第五公路警察大隊正就詳細事故原因及肇事責任，釐清調查中。
警方指出，六車駕駛皆無酒駕，而車上人員僅受到驚嚇，所幸皆無受傷。事發當時，盧男駕駛的車輛原行駛中線車道，因變換車道不當，先擦撞內側車道轎車，而另輛方男駕駛的轎車因未保持安全距離追撞盧男轎車。
另一邊，戴男駕駛轎車也因未保持安全距離追撞前方車輛，導致前方車輛再向前方車輛碰撞，致使往前推撞方男轎車，造成六車碰撞車損。
警方指出，這場事故雖一度造成後方車流回堵5公里，但在下午3時40分許終於排除事故車，恢復全線通車至於肇事原因，疑似變換車道不當，加上當時車與車之間，並未保持安全距離釀禍。
由於，變換車道不當為高速公路事故常見的肇事因素，警方指出，除最高可罰6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言