國1高科段內車道「6車連環撞」 後方車流回堵5公里

國道1號南向342.4公里處，今天下午接近3時許發生6輛轎車連環追撞意外，該路段為高科交流道段，因事故車占用內側車道，造成後方車流回堵一度長達5公里，高公局在40分鐘後拖吊移除事故車輛，第五公路警察大隊正就詳細事故原因及肇事責任，釐清調查中。

警方指出，六車駕駛皆無酒駕，而車上人員僅受到驚嚇，所幸皆無受傷。事發當時，盧男駕駛的車輛原行駛中線車道，因變換車道不當，先擦撞內側車道轎車，而另輛方男駕駛的轎車因未保持安全距離追撞盧男轎車。

另一邊，戴男駕駛轎車也因未保持安全距離追撞前方車輛，導致前方車輛再向前方車輛碰撞，致使往前推撞方男轎車，造成六車碰撞車損。

警方指出，這場事故雖一度造成後方車流回堵5公里，但在下午3時40分許終於排除事故車，恢復全線通車至於肇事原因，疑似變換車道不當，加上當時車與車之間，並未保持安全距離釀禍。

由於，變換車道不當為高速公路事故常見的肇事因素，警方指出，除最高可罰6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。