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中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

高雄男偷手機殼替iPhone12換新衣 型號不對白忙衰被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

范姓男子為替iPhone12換新手機殼，至高雄鳳山區一家手機配件店挑選，千挑萬挑就是不滿意，竟趁店員不注意偷走價值390元手機殼，藏在安全帽，若無其事離開，結果返家發現，偷來的手機殼無法裝上iPhone12，白忙一場還被函送法辦。

鳳山警分局忠孝派出所8日晚上8時許，接獲鳳山區中山西路上一間販售手機配件店家報案，業者指店內一只價值390元的手機殼遭竊，經調閱監視器發現前一天晚上7時許，一名手持黑色安全帽、右腳受傷的男子，利用女店員不注意時下手行竊，為怕被監視器發現犯行，還轉身將手機殼放入安全帽內，再若無其事地走出店外。

業者指，在清點商品時，發現手機殼失竊，因此報警；警方擴大調閱店家沿線監視器，發現竊嫌手持的黑色安全帽有金邊特徵，以車追人，確認范姓男子（40歲）涉案。

范男於前天傍晚5時被警方通知到案說明，范辯稱當天服用安眠藥，精神不濟忘記事發過程，後來才坦承偷來的手機殼偷錯型號，無法裝上iPhone12，已將贓物丟棄無法返還店家，願負賠償責任，請求店家原諒，不追究他的責任。

由於竊盜屬公訴罪，店家已報警，警詢後，依竊盜罪嫌將范男函送偵辦。

范姓男子為替iPhone12換新手機殼，在高雄鳳山區一家手機配件店偷走手機殼，返家卻發現型號不對，白忙一場。記者石秀華／翻攝
范姓男子為替iPhone12換新手機殼，在高雄鳳山區一家手機配件店偷走手機殼，返家卻發現型號不對，白忙一場。記者石秀華／翻攝
范姓男子為替iPhone12換新手機殼，在高雄鳳山區一家手機配件店偷走手機殼，還轉身將手機殼放入安全帽內，若無其事走出店外。記者石秀華／翻攝
范姓男子為替iPhone12換新手機殼，在高雄鳳山區一家手機配件店偷走手機殼，還轉身將手機殼放入安全帽內，若無其事走出店外。記者石秀華／翻攝

安全帽 監視器 竊盜

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