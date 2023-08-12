快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子「被綁鋼管」吉普車頂遊街 原因曝光引網熱議

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市區今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，有人認為是過生日搞笑，也有留言「這時代遊街已經不是選舉用途了」、「以前都綁電線桿、現在綁鋼管遊街」，也有人要求報警；警方表示，這種行為已違反道路交通管理處罰條例，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，提醒民眾不要仿效這種危險行為。

網友中午在「我是頭份人」PO出影片，顯示一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管，狀似遊街，還有人站在車用麥克風向路人揮手問候，喊出「生日快樂」、「大家愈來愈好、感謝大家」等話語。

網友議論紛紛並留言，有人回應「報警」、「正常啊、台灣人愛看搞怪、想出名搞怪就對了」、「應該是生日在玩的」，「剛剛通過中興路」，也有人提醒「危險！可開罰」

頭份警方指出，警方將進一步了解情況，依違反道路交通管理處罰條例第30條規定，「車廂以外載客」行為可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰並責令改正或禁止通行，類似危險行為請民眾不要仿效。

苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」
苗栗縣頭份市區道路今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，民眾發現拍攝影片PO上臉書社團「我是頭份人」，引發網友議論。圖／取自臉書社團「我是頭份人」

生日 苗栗縣

延伸閱讀

湖南幼師出軌學生家長 被正宮拽著頭髮遊街

湖南幼師出軌學生家長被遊街 律師：元配抓人也涉侮辱

碰！高雄女暗夜驚魂自撞電線桿 疑因精神不濟釀禍

為逃獄不擇手段 巴西男在電線桿上待了近24小時

相關新聞

影／阮經天開BMW撞混凝土攪拌車 保險桿掉了、人沒受傷無酒駕

藝人阮經天今天駕駛BMW轎車，行經台北市南京東路五段，從慢車道左切至第二車道，與車道上混凝土攪拌車右後車尾發生碰撞，幸好...

34歲放射師騎機車撞樹拋飛7公尺落地 腦漿溢出四肢骨折亡

新北市三重區楊姓男子昨天上午騎車外出上班，途中騎經集賢路53號前自撞路樹，人車拋飛7公尺重創路面，頭部破裂腦漿溢出、四肢...

國1高科段內車道「6車連環撞」 後方車流回堵5公里

國道1號南向342.4公里處，今天下午接近3時許發生6輛轎車連環追撞意外，該路段為高科交流道段，因事故車占用內側車道，造...

高雄男偷手機殼替iPhone12換新衣 型號不對白忙衰被逮

范姓男子為替iPhone12換新手機殼，至高雄鳳山區一家手機配件店挑選，千挑萬挑就是不滿意，竟趁店員不注意偷走價值390...

男子「被綁鋼管」吉普車頂遊街 原因曝光引網熱議

苗栗縣頭份市區今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，有人認為是過生日搞笑，也有留言「這時代遊街已經不是選舉用途了」...

最美秘境「維納斯海岸」驚見浮屍 警搜男子手機最後照片是這個

新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，往野柳方向一處涼亭附近海域，今天上午7點多發現一具浮屍，經查確認是魏姓男子，額頭有撞傷，岸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦