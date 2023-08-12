男子「被綁鋼管」吉普車頂遊街 原因曝光引網熱議

苗栗縣頭份市區今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，有人認為是過生日搞笑，也有留言「這時代遊街已經不是選舉用途了」、「以前都綁電線桿、現在綁鋼管遊街」，也有人要求報警；警方表示，這種行為已違反道路交通管理處罰條例，可處駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，提醒民眾不要仿效這種危險行為。

網友中午在「我是頭份人」PO出影片，顯示一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管，狀似遊街，還有人站在車用麥克風向路人揮手問候，喊出「生日快樂」、「大家愈來愈好、感謝大家」等話語。

網友議論紛紛並留言，有人回應「報警」、「正常啊、台灣人愛看搞怪、想出名搞怪就對了」、「應該是生日在玩的」，「剛剛通過中興路」，也有人提醒「危險！可開罰」

頭份警方指出，警方將進一步了解情況，依違反道路交通管理處罰條例第30條規定，「車廂以外載客」行為可處汽車駕駛人3000元以上、1萬8000元以下罰鍰並責令改正或禁止通行，類似危險行為請民眾不要仿效。