快訊

中央擬先開放旅外陸客來台 觀光業者怒批「脫褲子放屁」

最美秘境「維納斯海岸」驚見浮屍 警搜男子手機最後照片是這個

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，往野柳方向一處涼亭附近海域，今天上午7點多發現一具浮屍，經查確認是魏姓男子，額頭有撞傷，岸際找到一只手機，只拍到涼亭沒有拍海的畫面，警方研判是來拍攝海岸美景，在礁石滑倒落海，已報請檢方相驗釐清事故原因。

金山警分局調查，上午7點多釣客發現有人在海面漂著，離岸約6公尺，消防人員救上岸發現已經死亡，死者穿著米色上衣、深色短褲。

警方檢視死者衣物發現車鑰匙一串，與周邊停放發動中自小客車吻合，員警開啟車門發現車主證件為魏姓男子（51歲），通知他太太趕赴現場，確認死者身分。

偵查隊鑑識小組到場採證，發現死者頭部右側及前額發現明顯外傷，懷疑是失足摔落，警方岸邊找到一只手機，檢視相機功能發現有多張風景張，最後一張是拍到落海處入口處的涼亭，但沒有拍到海邊畫面，研判是在拍攝美照，有可能到海邊時失足摔落。

萬里區從龜吼到東澳漁港的3公里多海岸線，就是聞名的「維納斯海岸」，是每年的萬金山馬拉松跑者必經的夢幻之地，曾獲內政部營建署的票選活動全台十大海岸美景第一名，走在維納斯步道除了欣賞無敵海景，日出、夕陽皆美。

維納斯海岸海天一色清澈無際的海水，及各種金黃色奇岩異石景觀，吸引很多遊客拍照打卡。

疑拍萬里維納斯海岸美景失足落海，手機最後照片是涼亭。記者游明煌／翻攝
疑拍萬里維納斯海岸美景失足落海，手機最後照片是涼亭。記者游明煌／翻攝
疑拍萬里維納斯海岸美景失足落海，手機最後照片是涼亭。記者游明煌／翻攝
疑拍萬里維納斯海岸美景失足落海，手機最後照片是涼亭。記者游明煌／翻攝

萬里 金山

延伸閱讀

萬里漁澳路維納斯海岸今早男浮屍海上漂 路邊停著一輛車

高中生外出散心未歸…家屬報案急協尋 2天後發現落海死亡

機車停在四草大橋上 台南六旬男落海後屍體今晨尋獲

「文藝復興」的到來？《維納斯的誕生》吹來的新時代氣息

相關新聞

影／阮經天開BMW撞混凝土攪拌車 保險桿掉了、人沒受傷無酒駕

藝人阮經天今天駕駛BMW轎車，行經台北市南京東路五段，從慢車道左切至第二車道，與車道上混凝土攪拌車右後車尾發生碰撞，幸好...

34歲放射師騎機車撞樹拋飛7公尺落地 腦漿溢出四肢骨折亡

新北市三重區楊姓男子昨天上午騎車外出上班，途中騎經集賢路53號前自撞路樹，人車拋飛7公尺重創路面，頭部破裂腦漿溢出、四肢...

國1高科段內車道6車連環撞 變換車道+車無安全距離釀禍

國道1號南向342.4公里處，今天下午接近3時許發生6輛轎車連環追撞意外，該路段為高科交流道段，因事故車占用內側車道，造...

高雄男偷手機殼替iPhone12換新衣 型號不對白忙衰被逮

范姓男子為替iPhone12換新手機殼，至高雄鳳山區一家手機配件店挑選，千挑萬挑就是不滿意，竟趁店員不注意偷走價值390...

男子「被綁鋼管」吉普車頂遊街 原因曝光引網熱議

苗栗縣頭份市區今天出現一名男子被綁在吉普車頂上的鋼管遊街，有人認為是過生日搞笑，也有留言「這時代遊街已經不是選舉用途了」...

最美秘境「維納斯海岸」驚見浮屍 警搜男子手機最後照片是這個

新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，往野柳方向一處涼亭附近海域，今天上午7點多發現一具浮屍，經查確認是魏姓男子，額頭有撞傷，岸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦