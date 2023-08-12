最美秘境「維納斯海岸」驚見浮屍 警搜男子手機最後照片是這個

新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，往野柳方向一處涼亭附近海域，今天上午7點多發現一具浮屍，經查確認是魏姓男子，額頭有撞傷，岸際找到一只手機，只拍到涼亭沒有拍海的畫面，警方研判是來拍攝海岸美景，在礁石滑倒落海，已報請檢方相驗釐清事故原因。

金山警分局調查，上午7點多釣客發現有人在海面漂著，離岸約6公尺，消防人員救上岸發現已經死亡，死者穿著米色上衣、深色短褲。

警方檢視死者衣物發現車鑰匙一串，與周邊停放發動中自小客車吻合，員警開啟車門發現車主證件為魏姓男子（51歲），通知他太太趕赴現場，確認死者身分。

偵查隊鑑識小組到場採證，發現死者頭部右側及前額發現明顯外傷，懷疑是失足摔落，警方岸邊找到一只手機，檢視相機功能發現有多張風景張，最後一張是拍到落海處入口處的涼亭，但沒有拍到海邊畫面，研判是在拍攝美照，有可能到海邊時失足摔落。

萬里區從龜吼到東澳漁港的3公里多海岸線，就是聞名的「維納斯海岸」，是每年的萬金山馬拉松跑者必經的夢幻之地，曾獲內政部營建署的票選活動全台十大海岸美景第一名，走在維納斯步道除了欣賞無敵海景，日出、夕陽皆美。

維納斯海岸海天一色清澈無際的海水，及各種金黃色奇岩異石景觀，吸引很多遊客拍照打卡。