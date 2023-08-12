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轎車爆胎釀大塞車 永康警化身「黑手」10分鐘快速換胎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康警分局下午表揚鹽行所警員田承翰、王雅慧、交通隊警員李峻宇。他們上午巡邏時獲報永康區永安路、仁愛街口車禍，到場見46歲曹姓女子駕車碰撞右前輪爆胎，拖吊車到場要一小時，假日車潮受阻員警原要推車到路旁，因輪框貼地恐造成車輛損害。田承翰曾學習快速更換輪胎，與李峻宇只花10分鐘就換完備胎，王雅慧疏導交通，車開路旁恢復順暢。

鹽行派出所長侯俊誠表示，員警處理完狀況後就恢復巡邏，當時剛好市議員楊中成路過車禍路段，發現員警熱心幫助民眾，主動停車拍照並將照片傳給永康分局長甘炎明，分局才知此事，將嘉獎相關員警辛迅速協助交通恢復順暢。

侯俊誠說，隨後曹女聯繫修車廠派員處理車損。曹女感謝員警天氣這麼炎熱還協助換胎，備感窩心，大讚警方為民服務精神令人敬佩。

甘炎民表示，田、王等員警平時工作表現認真且勤務落實，協助事故車輛更換備胎及移置車輛，當下反應迅速，即時排除問題，避免交通堵塞窘況，展現了警察之服務熱忱，為民服務之精神足為員警表率。

車輛碰撞爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供
車輛碰撞爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供
車禍爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供
車禍爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供
車禍爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供
車禍爆胎卡路中，警得知拖吊要1小時阻塞交通，當場變身黑手迅速換胎解塞車。圖／台南市議員楊中成提供

車禍 警察 車潮

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