台乙線改裝車競飆肇事增多 三峽、大溪警跨域聯合取締

有鑑暑假期間改裝車競速飆行於台7乙線，造成事故量增加及噪音擾民。今天上午新北市三峽警方聯合桃園市大溪警方，於台7乙線7.9K及8.8K各設兩處攔檢點加強取締，短短兩小時三峽警方共攔查53輛機汽車，並針對無照、註銷、越級駕駛及改裝車體等13輛車開單舉發，另8件通知到檢。

三峽警方表示，台7乙線是新北三峽及桃園大溪往來重要道路，沿途民宅多數臨近道路，假日期間常見許多青少年及重機車隊、攝影愛好者聚集跑山、追焦，結群呼嘯飆行，震耳欲聾的改裝排氣管聲，嚴重干擾附近居民寧靜。

為此，今天上午9時至11時許，新北市三峽警分局聯同桃園市大溪警方，並會同兩市環保局稽查人員，於台7乙線8.8K、7.9K各設一處攔檢點。短短兩小時三峽警方共取締無照駕駛3件、註銷駕照行駛1件、越級駕駛1件、LED燈及無後照鏡改裝8件、通知到檢8件。桃園則取締違反噪音車3件、通報噪音車6件。

三峽警方提醒，新北市政府已於今年7月18日公告，全市境內24時禁止噪音排氣管車輛出沒。違反公告者， 將依噪音管制法第23條規定，開處3千元以上3萬元以下罰鍰，並令其立即改善；未遵行者，按次處罰。呼籲民眾務必遵守相關規定，避免違規受罰。