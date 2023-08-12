快訊

連切2車道！阮經天開BMW撞混凝土攪拌車 事故瞬間曝光

夏威夷野火爆陰謀論 元凶非氣候變遷而是「它」：能讓太平洋燒起來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北情侶爭吵 爆氣女友開瓦斯爐火燒毯子強辯：要消毒

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一對情侶去年底在男方住處因細故產生爭吵，王姓女子一時情緒不佳，竟將毯子丟在瓦斯爐上點火燒，陳姓男友見狀連忙動手撲滅並通知警消到場。新北地檢署日前依放火燒燬住宅未遂罪嫌起訴王女。

起訴指出，王姓女子去年12月27日中午在板橋區金門街陳姓男友一樓住處，兩人因細故發生激烈口角爭吵，王女一時情緒不佳，竟將一條毯子丟在瓦斯爐上點火燒，陳姓男友見狀連忙動手澆水撲滅並通知警消到場。

「我要把房子燒掉。」陳男在警詢及檢方偵訊時表示，女友當時情緒十分激動，還揚言要放火將他房子燒掉。

王女到案後否認犯罪，還辯稱，「只是要消毒。」她表示，因該件毯子是動物醫院所使用的毯子不乾淨，放瓦爐上只是要消毒，同時也不承認出言恐嚇男友。新北地檢署日前依放火燒燬住宅未遂罪嫌起訴。

圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

情緒 房子 情侶 新北

延伸閱讀

食腦蟲致死引民眾恐慌 新北擴大稽查戲水場所「5間不合格」

新北今多轉晴 強化應變中心未續開

Joshua再被爆與女友同居！網糾3疑點粉絲怒了

獨／女染食腦蟲亡...45人未連繫上簡訊 擴大稽查31業者

相關新聞

影／阮經天開BMW撞混凝土攪拌車 保險桿掉了、人沒受傷無酒駕

藝人阮經天今天駕駛BMW轎車，行經台北市南京東路五段，從慢車道左切至第二車道，與車道上混凝土攪拌車右後車尾發生碰撞，幸好...

34歲放射師騎機車撞樹拋飛7公尺落地 腦漿溢出四肢骨折亡

新北市三重區楊姓男子昨天上午騎車外出上班，途中騎經集賢路53號前自撞路樹，人車拋飛7公尺重創路面，頭部破裂腦漿溢出、四肢...

興富發吊臂引中捷事故 勞動部同意拆除8月14到18日執行

興富發文心愛悅案5月10日塔吊臂掉落砸進中捷綠線，引發造成1死14傷事故。業者申請拆除塔吊，勞動部職業安全衛生署7月17...

6大專校院生遭海外詐騙出境 教育部證實再尋回一人

台中一名20歲林姓女大生今年3月離家後失聯，外傳林女和男朋友均在緬甸詐騙園區工作。教育部統計，自去年5月1日至今年8月9...

新北情侶爭吵 爆氣女友開瓦斯爐火燒毯子強辯：要消毒

新北市一對情侶去年底在男方住處因細故產生爭吵，王姓女子一時情緒不佳，竟將毯子丟在瓦斯爐上點火燒，陳姓男友見狀連忙動手撲滅...

影／高雄男子臉白嘴紫趴公園欄杆 警關心未送醫反上銬曝原因

董姓男子前天下午在高雄三民區一處公園，因身體不適趴在欄杆上，巡邏警網撞見趨前關心，董男指因運動一時喘不過氣，警方見他臉色...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦