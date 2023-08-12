新北情侶爭吵 爆氣女友開瓦斯爐火燒毯子強辯：要消毒

新北市一對情侶去年底在男方住處因細故產生爭吵，王姓女子一時情緒不佳，竟將毯子丟在瓦斯爐上點火燒，陳姓男友見狀連忙動手撲滅並通知警消到場。新北地檢署日前依放火燒燬住宅未遂罪嫌起訴王女。

起訴指出，王姓女子去年12月27日中午在板橋區金門街陳姓男友一樓住處，兩人因細故發生激烈口角爭吵，王女一時情緒不佳，竟將一條毯子丟在瓦斯爐上點火燒，陳姓男友見狀連忙動手澆水撲滅並通知警消到場。

「我要把房子燒掉。」陳男在警詢及檢方偵訊時表示，女友當時情緒十分激動，還揚言要放火將他房子燒掉。

王女到案後否認犯罪，還辯稱，「只是要消毒。」她表示，因該件毯子是動物醫院所使用的毯子不乾淨，放瓦爐上只是要消毒，同時也不承認出言恐嚇男友。新北地檢署日前依放火燒燬住宅未遂罪嫌起訴。