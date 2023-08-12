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影／高雄男子臉白嘴紫趴公園欄杆 警關心未送醫反上銬曝原因

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

董姓男子前天下午在高雄三民區一處公園，因身體不適趴在欄杆上，巡邏警網撞見趨前關心，董男指因運動一時喘不過氣，警方見他臉色蒼白、嘴發紫，詢問資料幫通知家人，未料，小電腦竟跳出董是侵占通緝犯，救護員檢視董男無大礙未送醫，警方將他解送歸案。

三民一分局長明街派出所員警前天下午4時許執行巡邏勤務時，巡經永年街公園時，發現董姓男子（61歲）表情痛苦趴在欄杆上，於是趨前關心。

董男向警方表示，家住公園附近，下午運動時突然喘不過氣，才趴在欄杆上休息，警方見董面色慘白、嘴唇發紫，詢問是否需送醫，董婉拒，表示稍作休息即可。

警方詢問董男姓名及住處，準備聯繫通知家屬前來照顧，結果一查之下，警用小電腦跳出董男涉及侵占案，遭處拘役6天卻未到案，3月間被高雄地檢署發布通緝。

警方擔心董身體不適恐有健康之虞，先通知救護人員到場，經救護人員初步檢查並無大礙不需就醫，警詢後，將董男解送高雄地檢署歸案。

高雄董姓男子前天傍晚在三民區永年街公園運動，一時身體不適趴在欄杆休息，巡邏警網撞見趨前關心，發現董是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄董姓男子前天傍晚在三民區永年街公園運動，一時身體不適趴在欄杆休息，巡邏警網撞見趨前關心，發現董是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄董姓男子前天傍晚在三民區永年街公園運動，一時身體不適趴在欄杆休息，巡邏警網撞見趨前關心，發現董是通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄董姓男子前天傍晚在三民區永年街公園運動，一時身體不適趴在欄杆休息，巡邏警網撞見趨前關心，發現董是通緝犯。記者石秀華／翻攝

通緝 侵占 運動

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