假戰地醫師詐騙婦人半年要求資助7萬 警金句連發阻詐騙

婦人阿滿（化名）在臉書認識自稱戰地醫師的男子，經男子透過文字示愛、願意交往，又稱經濟困難要求阿滿匯款7萬元。日前國泰世華銀行石牌分行通報，北投警分局石牌派出所警員許哲豪、周彥齊，到場發現是典型假交友詐騙，金句連發「你拍我的照片傳給他，如果他臭幹喇譙（台語）就是詐騙」苦勸阿滿打消匯款念頭。

警方指出，69歲阿滿使用臉書，發現自稱在國外戰地當醫師的男子加她好友，阿滿長年獨居徒有男子加好友關懷示愛，且稱要交往當男女朋友，阿滿網路交友約半年，對方則陸續稱經濟困難、長年在戰地，要求阿滿資助7萬元新台幣。

阿滿日前到國泰世華銀行石牌分行打算匯款，行員發現異狀通報，警員許哲豪、周彥齊到場，一同費盡唇舌、苦口婆心解釋這是詐騙。過程中阿滿一度稱謝謝警方關心，但就是因為欣賞這個人，願意幫忙這個忙匯款。

警方耐心勸導，分析詐騙集團慣用手法，並稱「你拍我的照片傳給他，如果他臭幹喇譙（台語）就是詐騙」「7萬塊拿去出國玩多開心」最後，警方分析對方的身分及所在地，發現兩人對話紀錄中的照片都是「偽造修圖」阿滿才恍然大悟，相信被詐騙半年，打消匯款念頭，感謝警方協助，保住血汗錢。

北投警分局表示，網路交友「談心可以、談錢可疑」，呼籲民眾在遇到可疑的狀況時，可撥打165防詐騙專線確認，勿任意購買遊戲點數、聽信指示操作ATM或交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，避免讓詐騙集團輕易得手。