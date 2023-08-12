清潔工廁所拾獲百萬拾金不昧 助警查獲騙「阿宏」車手

嘉義市垂楊路某間商場女清潔人員「阿姝」，日前清潔廁所時，意外在垃圾桶發現120萬元現金，直覺有異，向警方報案，第一警分局長榮派出所調閱監視器，過濾影像，查出百萬現金是1名詐騙集團男車手，準備轉交給上手「收水」的詐騙贓款，循線在商場逮獲車手，以及「收水」共犯。

警方說，遭騙120萬男子「阿宏」，在通訊軟體Line上被誘騙加入投資群組，聽信詐騙集團投入小額資金10幾萬元，短短數日獲利上萬元，拿到獲利的錢，使得「阿宏」不疑有他，領出所有積蓄120萬加碼投資，幸清潔人員「阿姝」機警報案，才在「阿宏」受騙後不到1個小時，逮獲詐騙集團車手及共犯「收水」，還追回遭騙120萬。

警方調查，「阿姝」平時負責商場環境清潔，日前一如往常工作，竟在廁所垃圾桶內，發現數捆綁好且印有銀行封緘章現金120萬，「阿姝」見狀感覺案情不單純，趕緊通知警方到場處理，員警調閱監視器追查，果不其然是詐騙集團車手為製造斷點，躲避警方查緝，將現金藏匿於廁所內的垃圾桶，意圖利用此方式轉交上手「收水」。