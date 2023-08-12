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34歲放射師騎機車撞樹拋飛7公尺落地 腦漿溢出四肢骨折亡

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區楊姓男子昨天上午騎車外出上班，途中騎經集賢路53號前自撞路樹，人車拋飛7公尺重創路面，頭部破裂腦漿溢出、四肢多處骨折當場沒有生命徵象，緊急送醫急救傷重不治。警方初步調查，死者沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，楊姓男子（34歲）在北市博愛特區某家醫院擔任放射師，昨天上午7時許從新北市蘆洲區民族路住處騎機車外出上班，才騎出不到3公里，卻在三重區集賢路53號前自撞路樹

撞擊瞬間楊男人車拋飛7公尺重摔落地，造成楊男頭破腦漿溢出、四肢多處骨折，新北市消防獲報派員趕抵，檢視楊男已無生命徵象，緊急協助送醫急救仍傷重不治。警方以車籍資料，循線通知楊男父親到分隊協處。面對愛子自摔慘死，楊父面露哀戚難以接受，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

昨天上午楊姓放射師騎機車前往北市醫院上班，不慎自撞路樹，送醫急救傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
昨天上午楊姓放射師騎機車前往北市醫院上班，不慎自撞路樹，送醫急救傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
昨天上午楊姓放射師騎機車前往北市醫院上班，不慎自撞路樹，送醫急救傷重不治。記者曾伯愷／翻攝
昨天上午楊姓放射師騎機車前往北市醫院上班，不慎自撞路樹，送醫急救傷重不治。記者曾伯愷／翻攝

自撞 路樹 骨折 車禍

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