六旬翁患重疾深夜路倒街頭 台南警暖心協助他平安歸
台南市警六分局9日凌晨3時許據報有民眾路倒後趕抵現場，發現男子已虛弱無力倒臥路旁，且身體還不自覺地顫抖，無法以言語清楚表達，經警方耐心詢問，比對後得知他是協尋中的失蹤人口姚男，且罹慢性神經退化疾病，協助他平安返家團圓，家人直呼「揪感心」。
據調查，六旬姚男罹患慢性神經退化疾病，常見的症狀為顫抖、肢體僵硬、步態異常等，也可能有認知和行為問題。案發當晚，他獨自外出後失聯，家屬考量其身體狀況不佳，趕忙向警方報案姚男失蹤，請求協尋。
所幸，金華派出所員警劉昱柏、徐珮綺深夜巡邏時，接獲報案有路倒民眾到場查處，姚男已虛弱無力倒臥路旁，且身體會不斷不自覺地顫抖，無法以言語清楚表達，甚至無力自行站起身。
經兩警耐心詢問，比對其身分，才得知他即是協尋中失蹤人口姚男，協助將他載返派出所休息，並通知家屬前來，幫他平安返家團圓。
第六警分局長許敏能呼籲，失蹤案件民眾可在第一時間向警方報案，毋需等待24小時後，才能在黃金時間內協尋。另失智者及高齡長者也可至各區區公所申請辦理愛心手鍊服務，或至市警局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以防迷途走失發生憾事。
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