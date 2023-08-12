中年男疑持不明液體潑OL 無腐蝕性飄異味 社維法最重罰1500元
台北市行天宮附近傳出女子遭潑不明液體，54歲林姓男子在正中午疑似手持食物尾隨一名上班族OL，突然潑灑不明液體，快速離去，造成OL衣物髒汙，雖無腐蝕性但傳出異味。警方指出，OL暫無報案意願，警方依社會秩序維護法，通知林男到案說明。
中山警方出，今年8月7日中午12時許，民生東路與松江路口傳出女子遭人潑灑不明液體。經調閱監視器，沒有拍到案發地，經擴大清傳查出54歲林男涉案，依社會秩序維護法，通知維序人林男到案說明，但林男堅持自己手上沒有拿物品。
社會秩序維護法第91條1項「汙濕他人之身體、衣著或物品而情節重大者」可處1500元以下罰鍰或申誡，林男所為最重開罰1500元。全案OL暫無報案提告刑事告訴意願。
臉書中山區大小事有po文指出，「民生東路二段147巷和松江路259巷交叉口，有深色上衣牛仔褲穿著的中年戴帽男手持食物假作正常，卻尾隨OL身後乘機潑灑不明液體（無腐蝕性但有異味）受害者檢查異狀時，嫌犯已大步從容熟練離去」文末也提醒在此區域的女性小心。
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