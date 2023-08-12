單親女上台大研究所 父突中風險困境 中警募60萬來助

台中市南屯區顏姓女子是單親家庭，近日其父因腦中風，喪失生活能力，但已考上台大研究所，需北上念書，為此憂心。第四警分局長李建興、春社所長邱量虔得知後協助募款，台中善心廠商等單位捐款60萬元，解決顏女燃眉之急。

台中市第四警分局春社派出所長邱量虔長期幫助轄內弱勢團體，近日從轄區居民口中輾轉得知，在南屯區文心路一段租屋的23歲顏姓女大生，遭遇困難，需要協助。

經查，顏女來自單親家庭，父親近期突然因急性腦中風送醫，雖經緊急搶救挽回一命，但自此喪失生活自理能力，需專人全日照顧。

顏女在沒有親友外援協助下，一方面擔心父親出院至安養院的安置費用甚鉅；另一方面顏女欲在8月下旬離家北上攻讀研究所，此情況讓顏女憂心不已陷入兩難局面。

顏女長期受社福團體、慈善基金會等機關援助，但自幼無母親陪伴在身邊，與父親相依為命，不過顏女仍未自暴自棄，咬牙半工半讀從中山醫學大學畢業，復考取台大研究所，8月下旬要北上念書。

春社所長邱量虔得知後，認為顏女與其女兒年齡相仿，不向命運低頭的意志，深受感動，因此協助顏女解決燃眉之急。

在邱量虔告知分局此事後，在分局長李建興號召下，集結地方仕紳、劉士州議員、台中精密科學園區廠協會、台中市青山獅子會等民間團體的愛心，陸續募得近60萬元，轉交顏女手中。

第四警分局也派警員、警實習生至顏女租屋處協助清理搬運家具，省去其支付搬家公司費用，希望盼顏女帶著眾人的祝福和鼓勵安心北上求學，不管遇到多大的困難，都能勇敢地走下去。