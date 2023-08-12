仁愛鄉90歲阿嬤土石流受困 2勇警背老人驚險逃生

卡努颱風重創南投縣仁愛鄉，但災難當頭更能見人性溫暖。仁愛鄉都達村是土石流最嚴重的區域之一，日前一名90歲阿嬤受困在工寮，可能被土石流沖走，平靜派出所警員劉尚哲、古皓瑋獲知，冒著土石流、洪水危險，徒步上山再背著阿嬤逃生，送到親友家安置，成了風災中，最感人的畫面。

仁愛警分局表示，卡努颱風外圍環流帶來超大豪雨，仁愛鄉都達村4日上午爆發嚴重土石流，土石流挾帶雜物從山坡沖刷而下，村內的道路了溪流，民宅、車輛遭土石掩埋。

平靜派出所當天4名員警上班，土石流發生時，員警幫忙清理村內水溝，避免災情擴大。卻接到村民通知，都達村上方投85線5公里處，有名90歲阿嬤受困在工寮中，工寮又被土石流包圍，隨時有被埋危險。

警員劉尚哲及古皓瑋聽到消息，立刻趕往救援，但道路因土石流、坍方中斷，只能徒步前進，沿著柔腸寸斷的山路前進，湍急的洪水及土石流使得道路變得極為危險，兩人走了2、3公里，歷經千辛萬苦終於走到工寮。

經查，阿嬤與女兒同住，劉尚哲、古皓瑋察看，工寮上方已土石開始滑落，相當危險。兩人立即背起阿嬤，和女兒4人一起往山下逃生，又走了3公里，終於將阿嬤送到村內的避難所安置，完成救援任務。阿嬤和女兒對兩名員警冒著辛苦和危險救人，都相當感激。