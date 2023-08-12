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交通事故事主竟是哈士奇 飼主拿事故聯單訓斥 牠一臉厭世

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪日前發生1起交通事故，事故單上「事主」欄位竟然填寫著「哈士奇」。原來是哈士奇跑到馬路中間，經過車輛嚇得急煞，後方機車騎士閃避不及撞上汽車，無人受傷；飼主事後將事故聯單與哈士奇厭世表情影片PO網，網友大喊「笑死」、「太可愛了」。

飼主蘇小姐說，這隻哈士奇名叫Yuma，是隻3歲大的母犬，小時候容易爆衝，長大後有比較乖，也會綁帶，但有時候還是會興奮；8月2日下午4時許，蘇小姐店裡開門拜拜，馬路對象剛好有人遛狗，Yuma疑似興奮想去找牠玩耍，趁店裡其他人在忙，掙脫綁帶直接衝到路上。

蘇小姐表示，Yuma單眼有青光眼，沒注意到路旁狀況，當時1輛車駛來，看到哈士奇急忙煞停，車後機車騎士撞上，無人受傷，但有車損，當下報警處理，蘇小姐與Yuma到派出所做筆錄，後續也會理賠，感謝2位車主的體諒；Yuma沒有受傷，事發後還活蹦亂跳，毫無驚嚇，讓她好氣又好笑。

蘇小姐將事故聯單與Yuma厭世臉的影片PO網，網友回覆「第一次看到狗被抓去警局」、「好可愛」、「好奇筆錄怎麼做」、「有案底的哈士奇」，也有人笑稱「以後路過礁溪要注意哈士奇」。

警方表示，獲報後到場處理，見肇事者是狗，只好照實在事故聯單上填寫「哈士奇」。由於事主不是人類，按現行法規不會開罰，飼主只須負起車損的民事賠償；也再次提醒家中有毛小孩的飼主，靠近馬路請注意寵物的行為與安全。

宜蘭礁溪一起交通事故，事主竟是「哈士奇」。圖／蘇小姐提供
宜蘭礁溪一起交通事故，事主竟是「哈士奇」。圖／蘇小姐提供
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供
3歲的哈士奇「Yuma」日前闖禍，被抓到警局做筆錄，飼主蘇小姐拿起事故聯單訓斥，Yuma一臉厭世。圖／蘇小姐提供

哈士奇

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