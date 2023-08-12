交通事故事主竟是哈士奇 飼主拿事故聯單訓斥 牠一臉厭世

宜蘭礁溪日前發生1起交通事故，事故單上「事主」欄位竟然填寫著「哈士奇」。原來是哈士奇跑到馬路中間，經過車輛嚇得急煞，後方機車騎士閃避不及撞上汽車，無人受傷；飼主事後將事故聯單與哈士奇厭世表情影片PO網，網友大喊「笑死」、「太可愛了」。

飼主蘇小姐說，這隻哈士奇名叫Yuma，是隻3歲大的母犬，小時候容易爆衝，長大後有比較乖，也會綁帶，但有時候還是會興奮；8月2日下午4時許，蘇小姐店裡開門拜拜，馬路對象剛好有人遛狗，Yuma疑似興奮想去找牠玩耍，趁店裡其他人在忙，掙脫綁帶直接衝到路上。

蘇小姐表示，Yuma單眼有青光眼，沒注意到路旁狀況，當時1輛車駛來，看到哈士奇急忙煞停，車後機車騎士撞上，無人受傷，但有車損，當下報警處理，蘇小姐與Yuma到派出所做筆錄，後續也會理賠，感謝2位車主的體諒；Yuma沒有受傷，事發後還活蹦亂跳，毫無驚嚇，讓她好氣又好笑。

蘇小姐將事故聯單與Yuma厭世臉的影片PO網，網友回覆「第一次看到狗被抓去警局」、「好可愛」、「好奇筆錄怎麼做」、「有案底的哈士奇」，也有人笑稱「以後路過礁溪要注意哈士奇」。