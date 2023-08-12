影／66歲騎士穿越屏東台26線 接連遭2車衝撞傷重不治
暑假是屏東恆春半島傳統旅遊旺季，往返旅遊和民眾多，1輛轎車昨天下午3時行經台26線南下2.6公里前（枋山農會楓港超市）前，撞上要橫越馬路的機車，司姓機車騎士遭撞噴飛後，再被另輛轎車撞上，警方趕至送醫，晚上宣告不治。
枋寮警方調查，66歲司姓男子騎機車有戴安全帽由西往東行駛時，被由北往南行駛、43歲劉姓男子駕駛的轎車高速撞上，司姓騎士被撞噴飛後，再被同向29歲鄭姓男子駕駛的轎車撞上，2名汽車駕駛人沒有大礙，司姓男子當場昏迷、全身多處骨折傷勢嚴重，送往枋寮醫院救治，晚上宣告不治。
當地居民說，被撞死的騎士是在地人，居民多以機車代步，多到有紅綠燈交通號誌處等候橫越馬路，事故地路口無紅綠燈交通號誌，即使要穿越，也會在平日車少時，但暑假往來車流量大，遺憾發生不幸的死亡車禍。警方調查三方駕駛人均無酒駕，呼籲駕駛人行車時應遵守交通規則，勿違規穿越道路，避免事故發生。
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