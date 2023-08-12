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台東2機車擦撞 紅牌重機騎士傷重不治

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷。事故發生原因正由警方調查釐清。

這起意外發生於上午10點多，1輛由張姓騎士騎乘的大型重型機車南下行經臨海路和中華路四段交叉路口時，疑闖紅燈與正綠燈待轉準備行駛中華路方向的普通重機車張姓老翁發生擦撞，由於劇烈撞擊，2輛機車雙雙倒地，2人也重摔倒地不起。

台東警分局偵查隊隊員高士翔，休假和女朋友開車經過，目擊車禍後，立刻停車協助交通指揮，女友也拿雨傘等物品，幫助受傷人員遮陽，救護車隨即趕到。大型重機張姓騎士當場沒有呼吸心跳，緊急送醫搶救，但因傷勢過重搶救無效。另張姓老翁則身體多處擦傷，意識清醒，沒有生命危險，也被送往醫院治療，

台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷，沒有生命危險。事故發生原因正由警方調查釐清。圖／讀者提供
台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷，沒有生命危險。事故發生原因正由警方調查釐清。圖／讀者提供
台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷，沒有生命危險。事故發生原因正由警方調查釐清。圖／讀者提供
台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷，沒有生命危險。事故發生原因正由警方調查釐清。圖／讀者提供

重機 台東 車禍

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