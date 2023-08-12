台東2機車擦撞 紅牌重機騎士傷重不治

台東市臨海路和中華路四段交叉路口，今上午發生大型重機車與普通重機車擦撞事故，導致大型重機60歲張姓騎士當場沒有呼吸心跳，送醫搶救不治。另普通重機車82歲張姓老翁則身體多處擦傷。事故發生原因正由警方調查釐清。

這起意外發生於上午10點多，1輛由張姓騎士騎乘的大型重型機車南下行經臨海路和中華路四段交叉路口時，疑闖紅燈與正綠燈待轉準備行駛中華路方向的普通重機車張姓老翁發生擦撞，由於劇烈撞擊，2輛機車雙雙倒地，2人也重摔倒地不起。