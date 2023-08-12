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高雄老翁質押房屋貸二胎 機警代書直接報警

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市1名陳姓老翁到前鎮區某代書事務所要辦房屋二胎貸款，打算以房屋質押貸款500萬元。機警的代書察覺有異，請警方協助，才問出老翁遭遇假投資騙局，才不致令他賠了夫人又折兵。

前鎮警分局復興路派出所8月9日接獲某代書事務所來電，說陳姓老翁（65歲）要到他的事務所，要辦二胎房屋貸款，因他覺得老翁可能受騙，才請警方協助。

員警去代書事務所，帶陳翁回派出所了解緣由。老陳翁說1名暱稱「麗清」的女網友加他的Line以後，天天對他噓寒問暖，後來邀請他加入投資群組，稱有財經老師提供的APP及客服人員幫忙下單操作股票，每天有5%獲利。

老翁說他加入投資群組，也加入投資APP，7月就先投資26萬元，對方找人去向他收錢，還開1張「委託操作資金保管單」給他，後來發現在APP的可用餘額已達132萬多元，這名「麗清」 還說希望他賺1000萬元，叫他趁機加碼投資，他才打算用房屋貸二胎，借500萬元，才找代書辦較低利率的二胎。

員警告訴老翁，他遇上詐騙集團，APP上面的只是數字，實際無法提領出現金，「全是紙上富貴」，一貸下去，錢被騙走，還得背負房貸。老翁在警方與代書不斷勸說下，才打消用房屋增貸二胎的念頭。

陳姓老翁被騙走26萬元，找代書要用房屋質押貸二胎，幸好代書機警，馬上請警方協助，避免老翁受騙。記者林保光／翻攝
陳姓老翁被騙走26萬元，找代書要用房屋質押貸二胎，幸好代書機警，馬上請警方協助，避免老翁受騙。記者林保光／翻攝
陳姓老翁被騙走26萬元，假投資APP上還顯示他已賺100多萬。記者林保光／翻攝
陳姓老翁被騙走26萬元，假投資APP上還顯示他已賺100多萬。記者林保光／翻攝

詐騙集團 房貸

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