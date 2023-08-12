高雄老翁質押房屋貸二胎 機警代書直接報警

高雄市1名陳姓老翁到前鎮區某代書事務所要辦房屋二胎貸款，打算以房屋質押貸款500萬元。機警的代書察覺有異，請警方協助，才問出老翁遭遇假投資騙局，才不致令他賠了夫人又折兵。

前鎮警分局復興路派出所8月9日接獲某代書事務所來電，說陳姓老翁（65歲）要到他的事務所，要辦二胎房屋貸款，因他覺得老翁可能受騙，才請警方協助。

員警去代書事務所，帶陳翁回派出所了解緣由。老陳翁說1名暱稱「麗清」的女網友加他的Line以後，天天對他噓寒問暖，後來邀請他加入投資群組，稱有財經老師提供的APP及客服人員幫忙下單操作股票，每天有5%獲利。

老翁說他加入投資群組，也加入投資APP，7月就先投資26萬元，對方找人去向他收錢，還開1張「委託操作資金保管單」給他，後來發現在APP的可用餘額已達132萬多元，這名「麗清」 還說希望他賺1000萬元，叫他趁機加碼投資，他才打算用房屋貸二胎，借500萬元，才找代書辦較低利率的二胎。