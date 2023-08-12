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酒醉打赤膊穿越馬路 新北泰籍移工見騎士揮拳襲頭遭法辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天凌晨一名泰國籍吳姓男移工，酒醉打赤膊搖晃違規穿越新北市泰山區新北大道與台麗街馬路，見機車騎過便揮拳襲擊騎士頭部，經查至少有3名騎士受害。警方獲報循線於台麗街找到吳男，並在其身上搜出一把水果刀，但吳拒絕配合盤查，警帶回保護管束依法究辦。

據了解，泰國籍吳姓男子（42歲）半年前持工作簽證來台工作，目前在新北市泰山區溫子圳重畫區某建築工地內工作。昨天凌晨他喝的酩酊大醉，打著赤膊搖晃走在泰山區街頭，途中他違規穿越新北大道與台麗街口，見機車經過便揮拳襲擊騎士頭部。

期間吳男走到台麗街一家滷味攤前，見廖姓騎士坐在機車上等待餐點，他走前朝著廖男頭部猛揮一拳旋即離去，廖男遭襲一臉錯愕呆坐數秒，路人看見協助報警處理。

警方獲報趕抵現場，於案發地附近找到吳男蹤影旋即攔下盤查，過程中吳男拒絕配合盤查，警在其褲袋搜出一把水果刀，惟恐吳男引發更嚴重危害情事，加上吳男酒醉揮拳傷人行徑明確，先將其帶回派出所保護管束。

吳男酒醒後完全不記得揮拳襲人情事，警詢後依傷害、社會秩序維護法第63條1項1款函送裁處；另違規穿越馬路行為，後續警方則檢視相關影片，確認違規事實將依法開處。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。記者曾伯愷／翻攝
泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》
泰國籍吳姓移工涉嫌酒醉打人，遭警帶回法辦。圖／臉書《ㄨㄚ是泰山人》

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