影／北巿書局驚見偷拍狼 女店員目睹男大動作蹲下手機伸裙底

30歲張姓男子日前到一家知名書局，大動作蹲下引起女店員注意，沒想到他竟涉偷拍女子裙底風光。女店員目擊制止報案，張男急忙刪掉影像，最後因書局內監視器錄到其犯罪行為，罪證確鑿，只能乖乖認罪，全案遭依妨害秘密罪送辦。

警方指出，8月10日晚上7時許獲報偷拍案，抵達現場隨即調閱書局內監視器畫面，當時是下班時間，不少民眾進入書局看書，但張男行徑有異，竟大動作蹲下，其身旁站著一名穿著及膝裙子的女子，張男涉以手機偷拍女子裙底風光，書局女店員發現張男偷拍行徑，立即上前制止，女子也提告妨害秘密罪。