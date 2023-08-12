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影／北巿書局驚見偷拍狼 女店員目睹男大動作蹲下手機伸裙底

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

30歲張姓男子日前到一家知名書局，大動作蹲下引起女店員注意，沒想到他竟涉偷拍女子裙底風光。女店員目擊制止報案，張男急忙刪掉影像，最後因書局內監視器錄到其犯罪行為，罪證確鑿，只能乖乖認罪，全案遭依妨害秘密罪送辦。

警方指出，8月10日晚上7時許獲報偷拍案，抵達現場隨即調閱書局內監視器畫面，當時是下班時間，不少民眾進入書局看書，但張男行徑有異，竟大動作蹲下，其身旁站著一名穿著及膝裙子的女子，張男涉以手機偷拍女子裙底風光，書局女店員發現張男偷拍行徑，立即上前制止，女子也提告妨害秘密罪。

這名廣告行銷公司員工張男，得知自己的行為都遭錄下，且有女店員目擊現場，只能坦承犯行並稱都已刪掉偷拍影像。警方隨即將人上銬帶回偵辦，全案依妨害秘密罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

張男涉嫌在書局內偷拍，遭女店員抓包制止。記者蕭雅娟／翻攝
張男涉嫌在書局內偷拍，遭女店員抓包制止。記者蕭雅娟／翻攝

偷拍 書局 監視器

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