快去檢查！北市15％住宅用火災警報器電池已逾使用年限

為提升住宅安全，北市消防局推廣設置住宅用火災警報器，安裝比例已達98%，但住警器需配置鹼性或鋰電池，年限約3至10年不等，15％已逾使用年限，估計約7萬多戶，恐造成減少住宅火災傷亡事件的效果打折扣；也有民眾表示，沒有檢查過電池是否有電。北市消防局指出，已於安裝或民眾領取住警器時，同時宣導相關常識、測試及保養方式。

依消防法第6條第5項規定，不屬應設置火警自動警報設備住宅場所，應設置住宅用火災警報器並維護之。消防局自 99年推廣安裝住警器迄今約13年，經統計截至112年3月底止，台北市應設置住警器之住宅戶數48萬2809戶，累計已設置47萬4801戶，安裝率約98％。

另外，住警器配置9V鹼性電池，使用年限約3年；配置鋰電池使用年限約5至10年，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池進行更換，或考量電子零件之自然損耗，建議整組更換。

據審計部報告指出，北市消防局在111年度持續編列200萬元購置住警器7142支，推廣設置住警器業務已具成效，但消防局自99年推廣安裝住警器迄今約13年，住警器安裝率達98.34％，其中住警器配置電池已逾使用年限有7萬餘戶，約 15％，亟待加強宣導民眾定期檢測及落實後續維護工作，提升預警減少住宅火災傷亡事件發生。

消防局火災預防科長呂佳憲指出，為積極推廣住警器安裝，針對沒有火警自動警報設備的住宅場所，主要為5樓以下公寓，以一戶補助發放一顆住警器方式，宣導民眾能具有「保護自我財產」觀念，自行安裝住警器。安裝時也同時提醒民眾，可定期擦拭清潔住警器並按壓測試按鈕，以確保住警器正常運作，當電池已屆年限而失效時，應自行購買電池更換或整組更換。