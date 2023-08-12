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上門討債未果 3男持大聲公喊話「欠錢不還」連續10分鐘不停

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

黃姓男子為了討債，今年6月6日下午找巫姓友人開車載他與連姓男子前往債主老家，家人指當事人不住這裡且其債務與他們無關，黃等人即以大聲公播放「欠錢不還」等語長達10分鐘，令住戶及鄰居不堪其擾而報警，台南簡易庭認黃、巫及連3人共同藉端滋擾住戶各處罰鍰3千元。

黃說，他與該住戶不認識，因為欠款人住那附近，對方沒有按約定還錢，他才請巫載他跟連過去，拿大聲公撥放請他家欠錢的人還錢。巫也說，是黃與連說因為欠款人住家在那附近，剛好請他載他們過去；大聲公播放的內容是「讓欠款人去柬埔寨做詐騙」、「欠錢不還」與「軟硬不吃」等語。連表示，大聲公是黃撥放的。

陳姓住戶指出，3人駕駛轎車先到他家敲門說要找黃XX，表示黃XX不還錢；他告知對方黃XX沒有住在這裡，而且他的債務與我們沒有關係；對方明知黃XX不住在家中，還是不願意離開，想要叫他替黃XX還錢。

他表示，對方還持廣播器材至他家前連續廣播至少10分鐘，內容是敘述他的家人黃XX欠債，並表示他們家的人欠債不還，聲音大到整個巷弄鄰居都聽得到，左右鄰居都跑來問他們，讓他們不堪其擾。

台南簡易庭勘驗現場監視器錄影光碟，雖影像畫面沒有聲音，但確可見黃等3人在證人家門前徘徊，堪認黃等人為使欠款人出面處理債務，共同以大聲公廣播該址住戶的家人欠債不還，時間達10分鐘之久，主觀上故意影響他人居家安寧，客觀上已干擾該址住戶安寧秩序，並踰越社會通念所容許的合理範圍，達滋擾他人居家安寧秩序的程度。

法官認為，巫、連既明知黃要前往討債仍加以陪同，看到黃以持大聲公廣播方式，要求欠款人出面處理債務，而未加以制止或立即離去，兩人以陪同方式助勢，自應共同承擔違序責任。

黃等3人為使欠款人出面處理債務，共同以大聲公廣播該址住戶的家人欠債不還，時間達10分鐘之久，法官認3人共同藉端滋擾住戶各處罰鍰3千。圖／本報資料照
黃等3人為使欠款人出面處理債務，共同以大聲公廣播該址住戶的家人欠債不還，時間達10分鐘之久，法官認3人共同藉端滋擾住戶各處罰鍰3千。圖／本報資料照

債務 鄰居 家人

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