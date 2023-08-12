高雄男背4條通緝遭警攔查 報弟名長相不符被豬隊友出賣

莊姓男子騎機車搭載友人，行經高雄左營區一處路口，因未打方向燈左轉，被巡邏警網攔查，莊報出名字，女警發現他比照片中人還胖，耳朵外觀也不符，出奇招問莊的友人，結果友人不小心喊出莊的真名，莊答不出自己生肖，被警查出是4項詐欺罪通緝犯。

左營警分局新莊派出所警員陳碧玉8日上午7時許擔服巡邏勤務，行經左營區裕誠路與富民路口時，發現2名男子騎乘機車雙載，因左轉彎時未打方向燈，於是趨前攔查。

當時騎車的莊姓男子（31歲）謊稱自己是車主，但沒記住身分證號，女警以警用小電腦調出車主照片，發現照片中人和莊男相貌不符，質問莊「這不是你啊，耳朵也不像」，莊辯稱照片是年輕未發福時所拍。

女警見莊眼神飄忽不定，直覺事有蹊蹺，當下出奇招請莊男的友人協助辨識照片，問「你看這人像他嗎？」未料，友人不僅說照片人和莊男不太像，還不小心喊出莊的真名，令莊當場傻眼。