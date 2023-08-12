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越南籍移工設備檢修不慎 滾輪壓傷右手兩指撕裂骨折

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

昨天晚上阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手食指及中指遭機台滾輪壓傷，新北市消防局派員前往拆卸機台零件，協助阮男脫困，檢視阮男中指、食指指縫撕裂傷、中指骨折，緊急協助送醫縫合，沒有生命危險。

據了解，阮姓男子（24歲）是越南籍移工，昨天晚上7時24分左右，阮男在新北市三重區中正路193巷21弄一間紙箱工廠操作設備檢修，右手不慎遭機台滾輪壓住，痛的阮男趕緊呼叫其他同事，通報消防局派員前來救援。

新北市消防局獲報調派人車趕抵，拆卸機台零件協助阮男脫困，經檢視其右手食指、中指指縫撕裂傷、中指疑似骨折，協助包紮、固定患部，所幸送醫急救縫合後沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊表示，民眾於高危險工作場所作業時，務必要有完整保護裝備及措施，切勿單人操作，最好以兩人以上為單位作業，以確保危險發生時能立即發現、立即求救119協助，確保黃金救援時間。

阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
阮姓越南籍移工操作設備檢修不慎，右手遭機台滾輪壓傷，所幸送醫急救縫合後，沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

骨折 移工

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