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萬里漁澳路維納斯海岸今早男浮屍海上漂 路邊停著一輛車

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

今天上午7點多有釣客在新北市萬里區漁澳路維納斯海岸，發現往野柳方向一處涼亭附近海域漂著人，離岸約6公尺，消防人員救上岸發現已經死亡，死者約50歲男性，初判無明顯外傷，已報請檢方相驗調查死因。

消防局第六大隊上午7點多獲報，新北市萬里區龜吼漁港野柳方向2號涼亭附近海域，約距岸邊6公尺處有人在海面上漂浮，頭部朝下。

消防人員到場後，與海巡及金山警分局員警將人搬運至岸上，發現已經明顯死亡，後續交勤區處理，詳細死因及身分有待調查釐清。

警方調查，死者著米色上衣、深色短褲，警方在涼亭附近50多公尺處發現一輛小客車，登記車主為魏姓男子，疑為死者所有，已尋找家屬及報請檢方相驗並確認身分。★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

萬里漁澳路維納斯海岸男性浮屍，警方報請檢方調查死因。記者游明煌／翻攝
萬里漁澳路維納斯海岸男性浮屍，警方報請檢方調查死因。記者游明煌／翻攝
萬里漁澳路維納斯海岸男性浮屍，警方報請檢方調查死因。記者游明煌／翻攝
萬里漁澳路維納斯海岸男性浮屍，警方報請檢方調查死因。記者游明煌／翻攝

萬里 野柳

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