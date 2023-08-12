影／心臟醫療儀器電力將耗盡 警車鳴笛急送電池救男一命

台北市41歲廖姓男子患有罕見心臟衰竭疾病，心臟裝有醫療儀器，今年6月初他外出散步時，儀器電力即將耗盡，被送往台北長庚醫院急救，醫院沒有儀器電池，聯繫文山一警分局萬芳派出所請求協助，警方緊急到廖男住處，拿到電池一路開警車送到醫院，最後一刻將電池送到急診室，將命在旦夕的廖男從鬼門關救回。

萬芳派出所警員沈紀帆、陳致瑋，今年6月初接獲台北長庚醫院急診室來電，指出一名患有心臟衰竭疾病、心臟裝有醫療儀器的廖姓男子，儀器電池電力即將耗盡，院內沒有相關設備電池，詢問廖男後，他表示備用電池放在家中，醫院評估情況危急，拜託警方協助儘速拿取電池送往醫院。

據了解，廖男長期心臟衰竭，裝有醫療儀器維持生命，事發當天他獨自出門到大佳河濱公園散步，途中因儀器電力即將耗盡，由於河濱公園離廖男文山區住家距離相當遠，119救護人員先急送他到台北長庚醫院救治，但廖男罹患的疾病相當罕見，醫院一時也沒有備用電池可供使用替換，只能聯繫警方幫忙。

警方趕到廖男住家，廖男母親得知後，趕緊拿備用電池與警方趕赴醫院，當時是下班顛峰時段，員警駕駛警車開警示燈與警報器，一路鳴笛趕赴醫院，原本30分鐘車程以極短時間抵達，順利將電池交由醫護人員及時替換。