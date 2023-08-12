「7000元還來」酒後友持刀糾眾衝他家劈砍 高雄男送醫幸無礙

高雄今天凌晨46歲陳姓男子與何姓友人酒後一言不合，事後電話嗆聲對方到家裡談，不料，何男持刀、球棒揪4人衝他家理論，要他還來積欠的7000元，陳男41歲弟弟見狀阻止，左肩及右手虎口遭劃傷，所幸送醫大礙，而5人發現警力到場一哄而散，警已鎖定涉案人員循線追緝。

楠梓分局今天凌晨1時27分許獲報，指稱楠梓區高峰街上一群人持刀互嗆，警方不敢大意，隨即啟動快打部隊全副武裝到場處置。

不過，犯嫌當下一發現有警力到場，早就嚇得開車逃逸，現場僅留下受傷的陳姓兄弟倆，地面還可見鬥毆後殘留的斑斑血跡，而弟弟左肩及右手虎口，遭對方劃傷，所幸送醫治療後已無大礙。

經了解，這起鬥毆糾紛起源於陳男與何男酒後起口角糾紛，沒想到，何男暗夜找來兩車4人，持刀和球棒到陳男家中要債，目前警方調閱陳男住家周邊監視器，已鎖定涉案車輛及特定對象追緝中。

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