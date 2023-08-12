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文藻女大生練車墜溝亡 高市議員會勘

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄報導

議員白喬茵重返文藻女大學生騎車發生事故的地點，發現警示牌有警示等於沒警示。圖／翻攝自議員白喬茵臉書
議員白喬茵重返文藻女大學生騎車發生事故的地點，發現警示牌有警示等於沒警示。圖／翻攝自議員白喬茵臉書
文藻外語大學一名剛畢業女大學生，父親節前夕騎機車連人帶車翻落愛河上游段的大排內身亡，事後有網友認為亡者不該在禁止騎車的地點練車，藍營議員白喬茵現場會勘，質疑河邊兩側若禁行機車，為何大學把機車停車場出入口設在大排旁？且河岸告示牌只畫設禁止汽車，「機車族的限制很曖昧不清」，至於沿岸護欄僅有鍊條，形同虛設，市府30年來未檢討愛河沿岸步道的安全性，「不是一句違法，就可假裝沒看見」。

白喬茵說，水利局第一時間指事發地點是休憩步道、機車不得進入，並指愛河護欄都是統一高度，言下之意似指護欄不會過低，設計並無不妥，騎車的人問題較大，但她到場會勘，發現河岸硬體設施與市府說法有落差，公部門在這起事件難道完全沒有責任？

她提出4點質疑，市府說現場設有機車不得進入告示牌，但同向入口處看不到，原來設在400公尺遠的反方向處。溝渠另一側的限速牌只禁止汽車，對機車族的限制「很曖昧」。河邊兩側若都禁行機車，為何大學把機車停車場出入口設在大排旁？這是學生必經之道，市府難道不用落實監督，而愛河沿線護欄30年前就這樣打造，難道就無需滾動檢討。

高市水利局表示，愛河沿岸欄杆都統一形式，合乎水利法規定，自行車道是否改善或增設護欄，要由公園處提出。公園處說，因河段涉及水利局河道維護需求、道工處道路鋪面等，待橫向聯繫後會提出改善措施。

當地居民說，那條園道連接民族路與鼎中路，直到文藻學生出事後，大家才知道原來禁行機車！第一次騎車經過看到護欄較矮「有些怕怕的」，久之就習慣了，現在既然有人出事，就應加強管制並改善護欄，避免憾事再發生。

文藻學生說，學校把機車停車場設在事發路段，大家以為河岸道路本來就可以通行，那裡路幅狹小，機車來回穿梭，讓自行車和行人都很難走，先前就覺得「早晚都會出事」。

愛河 水利局 停車場 白喬茵 告示牌 機車族

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