離車不到3分鐘車門就反鎖 警察破窗解危車主連連道謝

雲林縣麥寮鄉一名男子昨天傍晚開車至麥寮三盛村，一時疏忽未熄火就跑進入屋內，過約3分鐘才突然想起手機放在車內，要打開車門時卻已反鎖，請來鎖匠試了老半天都打不開，只好向警方求救，最後無計可施，車主同意警察破窗，「真要擊破嗎？」警察連問三聲後擊窗才解危，車主連番道謝卻直嘆「科技方便卻真害人」。

這名男子下車未熄火，以為一下子就會再上車，不料車門很快自動反鎖，請來鎖匠費了一番功夫就是無法打開，打電話向車廠求援也無法解困，無計可施之下，只好打電話向警方求救，橋頭派出所長林鈺家與警員許原彰前往協助。

他向警方說，許多重要物件和皮包、手機都放在車內，鎖匠也打不開，試過網路各種方法都不管用，經一番討論最後決定請警方破窗，員警破窗前，再三查證確定男子是車主無誤並問「你真的需要破窗嗎？警方是基於緊急情況幫助你」，男子也回說「敲破車窗我負責，不會找警察理賠，車門沒打開我也回不了家，請警察幫幫忙」。

員警再三確認後就擊破車窗解困，車主連番感謝，卻對車子裝備進步，設有速控或定時上鎖，雖很方便，但像這種情況反鎖，還真害人。

警方提醒，車未熄火就離開，很容易發生反鎖情形，若有小孩在車內更危險，車子科技裝備越來越進步，安全又方便，但再進步也會有特殊情況發生，養成駕駛習慣才是正道。