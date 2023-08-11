影／超商爆發衝突 休假員警出面勸架…反遭刺傷背部急送醫

新北市休假員警陶姓男子今天與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，逞凶兩男趁亂逃逸。警方事後通知雙方到案，因雙方均不提告，警詢後今依社會秩序維護法移將周、于二人請新北地檢署裁處。

新北市消防局今天凌晨4時許獲報，中和區景平路超商前有民眾受傷，救護人員到場發現傷者陶姓男子（50歲）左後背部衣服上有血漬，疑似遭不明尖銳物割傷，由救護人員送至醫院救護。

據了解，受傷的陶姓男子為新北市保安大隊員警，今天休假與擔任社區管委會委員的友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓男子（27歲）及于姓男子（26歲）二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，逞凶兩男趁亂逃逸。

中和警方獲報到場了解並調閱超周遭監視器，發現逞凶二男於衝突後，徒步往圓通路方向離去。今天下午通知雙方到案，因雙方均不提告，警詢後今依社會秩序維護法移將周、于二人請新北地檢署裁處。至於受傷陶男勸架不成反遭割傷，因具警職身分，是否有違反相關警紀規定，新北保大表示尚需進一步調查釐清。

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