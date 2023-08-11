快訊

直擊／S.H.E合體啦！Selina「挺超大孕肚」現身 粉絲淚崩

上海最大中美移民仲介老闆被捕 消息人士示警「2類人」勿待大陸

影／超商爆發衝突 休假員警出面勸架…反遭刺傷背部急送醫

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市休假員警陶姓男子今天與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，逞凶兩男趁亂逃逸。警方事後通知雙方到案，因雙方均不提告，警詢後今依社會秩序維護法移將周、于二人請新北地檢署裁處。

新北市消防局今天凌晨4時許獲報，中和區景平路超商前有民眾受傷，救護人員到場發現傷者陶姓男子（50歲）左後背部衣服上有血漬，疑似遭不明尖銳物割傷，由救護人員送至醫院救護。

據了解，受傷的陶姓男子為新北市保安大隊員警，今天休假與擔任社區管委會委員的友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓男子（27歲）及于姓男子（26歲）二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，逞凶兩男趁亂逃逸。

中和警方獲報到場了解並調閱超周遭監視器，發現逞凶二男於衝突後，徒步往圓通路方向離去。今天下午通知雙方到案，因雙方均不提告，警詢後今依社會秩序維護法移將周、于二人請新北地檢署裁處。至於受傷陶男勸架不成反遭割傷，因具警職身分，是否有違反相關警紀規定，新北保大表示尚需進一步調查釐清。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市休假員警陶姓男子今天凌晨與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，由救護車送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市休假員警陶姓男子今天凌晨與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，由救護車送醫。記者王長鼎／翻攝
新北市休假員警陶姓男子今天凌晨與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，轄區員警獲報迅速趕抵現場。記者王長鼎／翻攝
新北市休假員警陶姓男子今天凌晨與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男左後背遭尖銳物割傷，轄區員警獲報迅速趕抵現場。記者王長鼎／翻攝

超商 提告 新北

延伸閱讀

移民署逾期停留人口自行到案專案 逾1萬名到案

趁她酒醉騙了3次「我是你老公」 他乘機性交未遂判4年

女子酒醉吐在車內不願賠2千清潔費 推倒計程車司機還罵人

信義區驚傳持刀隨機攻擊！男疑酒醉怒氣大發「刺傷3人」 熱心路人急壓制

相關新聞

影／上班路上見父遭毆…兒心急拿水果刀助陣 被依殺人未遂送辦

新北市熊姓男子今天出門上班，半路驚見父親遭黃姓男子當街追打，涉嫌持水果刀劃傷對方，中和警方獲報迅速趕抵，當場逮捕熊氏父子...

遭後方車檢舉鬼切 汽車駕駛被罰1.8萬、扣車牌6個月

屏東邱姓男子今年5月開車行經屏東市和平路時，他當時閃路邊違停車輛，車子偏移向左，遭後方車子檢舉「鬼切」，屏東監理站裁罰1...

離車不到3分鐘車門就反鎖 警察破窗解危車主連番道謝

雲林縣麥寮鄉一名男子昨天傍晚開車至麥寮三盛村，一時疏忽未熄火就跑進入屋內，過約3分鐘才突然想起手機放在車內，要打開車門時...

影／休假員警疑勸架不成 反遭酒醉男子刺傷

新北市休假員警陶姓男子今天與友人在超商飲酒聊天，因友人與到超商消費的周姓及于姓男子二人發生口角，陶男出面勸架，混亂中陶男...

台南五金行晚間驚傳火警！3樓後方房間竄濃煙 出動大批人車灌救

台南北區一五金行今晚約7時30分傳出火警，消防局據報後調派大批人車前往現場搶救，抵達現場後，發現3樓冒出火煙，住戶則已疏...

高雄透天樓房起火1樓狂竄濃煙 消防局動員15車33人搶救

高雄市苓雅區凱旋三路今天下午發生火警，1樓冒出濃煙，消防局據報，動員15車33人趕赴搶救，約半小時，屋主夫妻2人因嗆傷送...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦