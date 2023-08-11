遭後方車檢舉鬼切 汽車駕駛被罰1.8萬、扣車牌6個月

屏東邱姓男子今年5月開車行經屏東市和平路時，他當時閃路邊違停車輛，車子偏移向左，遭後方車子檢舉「鬼切」，屏東監理站裁罰1萬8千元、扣車牌6個月，記3點及講習。屏東縣警局交通隊表示，這涉及危險駕駛行為，且經審視影片，邱男駕駛白色汽車行經紅色自小客車後，才與檢舉人的車輛併行，再往前行駛些許距離後，突往左切入內側車道，並無邱所申訴的情形。

邱姓男子今年5月開車經過屏東市和平路楊家涼麵時，邱男說，因閃避路邊違規車輛導致他車輛有向左移動，卻被當時另一輛車檢舉，事後被開罰1.8萬元，吊扣車牌6個月，道路上經常有突發狀況，這樣的認定讓他無所適從。

屏東縣警局交通隊表示，根據檢舉影像，白色汽車行經屏東市和平路段，檢舉人與被檢舉人車輛均行駛該路段上，行駛途中白色汽車突然往左偏向內側車道（檢舉人車道），致檢舉人車輛緊急煞車並向警方檢舉該車有危險駕車行為。

交通隊表示，經審視檢舉影片，白色汽車行駛在外側車道並未有阻礙物或突然衝出的人或物品，依道路交通管理處罰條例43條舉發。

交通隊表示，被檢舉人駕駛向屏東監理站提申訴，表示當時為閃避違規停車車輛且檢舉人車輛有開到外側車道情形，是為閃避突發狀況而非故意行駛，經審視影片，被檢舉人駕駛白色汽車行經紅色自小客車後，才與檢舉人的車輛併行，再往前行駛些許距離後，突往左切入內側車道，並無申訴的情形。

警方表示，經裁決機關屏東監理站裁定，該車確有未注意車前狀況及2車並行之間隔突左切至內側快車道，影響他人行車安全，以危險方式在道路駕駛汽車屬實，舉發無違誤。