影／上班路上見父遭毆…兒心急拿水果刀助陣 被依殺人未遂送辦

新北市熊姓男子今天出門上班，半路驚見父親遭黃姓男子當街追打，涉嫌持水果刀劃傷對方，中和警方獲報迅速趕抵，當場逮捕熊氏父子二人，雙雙帶返派出所，警詢後將熊氏父子2人依殺人未遂罪嫌，黃男依傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。

中和警方今天上午11時許獲報中和區景平路、連勝街口一間超商內發生片鬥毆糾紛，轄區派出所巡邏員警接獲通報迅速趕抵，雙方三人已無動手。據了解，黃姓男子（53歲）與熊姓男子（52歲）之間有金錢糾紛，今天上午在超商內偶遇，雙方為錢發生口角及肢體拉扯。

經營水果攤的熊男兒子（28歲）當時正前往上班途中，驚見父親與黃男發生糾紛遭毆打，持水果攤工作用水果刀上前助陣，涉嫌劃傷黃男頭部及左手撕裂傷，熊男兒子則是嘴唇挫傷、手機螢幕碎裂。

轄區錦和派出所員警到場時雙方三人已無爭吵及打架情事，受傷的黃男由救護車送醫，熊氏父子二人都被都返派出所了解案發經過。警詢後，今將熊氏父子2人依殺人未遂罪嫌，黃男依傷害、毀損罪嫌移送新北地檢署偵辦。