臉書群組呼朋引伴投資虛擬貨幣 28人遭詐破億元

李姓女子今年2月透過臉書廣告加入「金股財富學院」LINE群組，投資虛擬貨幣卻遭詐騙集團詐騙，李女成立自救會報警追討，發現至少28人遭詐騙上億元，今到新北市警局希望警方全力偵辦，揪出幕後詐騙集團，勿讓更多人受害。

34歲李姓女子今年2月透過臉書廣告加入「金股財富學院」LINE群組，半信半疑加入後發現，裡頭帶頭的「張院長」講得頭頭是道，分析台股與國際趨勢稱得上準確，有暗樁在群裡直呼賺錢，洗腦群友跟著投資。

李女指出，「張院長」透過群組舉辦各式抽獎、生日送蛋糕、母親節送花等活動，可信度大增之外，隨後推出自製APP讓群友試用，又有暗樁跳出稱因此賺錢，還加碼投資虛擬貨幣，起初小額的投資都有拿到相應獲利，但投資金額越大，能看到的只有APP上的數字跳動，實際卻沒一毛錢可拿。

李女截至5月因透過假APP投資泰達幣遭詐170萬，加入被害人自救會後才知道其他受害投資人平均遭詐300萬元至500萬元，暗樁還介紹地下錢莊提供借貸，20歲男子還因無力負擔鉅額債務選擇輕生，自救會28人總遭詐金額破一億元以上。

新北警方獲報後粗步估算，全台遭詐金額恐上看10億，警方表示，將持續進行溯源，也呼籲被害人踴躍報案，全案將朝詐欺、組織、重利、違反洗錢防制法等罪嫌偵辦。